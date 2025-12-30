61 comunidades fueron vinculadas a la protección de ecosistemas estratégicos en Antioquia este 2025

Antioquia

Más de 50 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos, fundamentales para conservar y fortalecer los recursos hídricos de la región, se integraron a un esquema de protección que garantiza la regulación hídrica, la conservación de suelos abastecedores de acueductos y la preservación de la biodiversidad.

El programa de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Antioquia en conjunto de entidades como Masbosques, Aguas Regionales y Corantioquia, se desplegó en diversas subregiones del departamento.

Con una inversión de 8.722 millones de pesos, alrededor de 3 mil familias resultaron beneficiadas directamente: “En este proyecto, 46 comunidades indígenas, 15 comunidades afrodescendientes y más de 2.700 familias aportaron a la conservación de más de 50.000 hectáreas. Una estrategia que no solo contribuye al cuidado de la naturaleza, sino también al bienestar y la economía de nuestros antioqueños”, destacó la secretaria de Ambiente de Antioquia, Beatriz Elena Pabón.

Asimismo, se fortaleció a lo largo del año el enfoque diferencial del PSA para comunidades indígenas y afrodescendientes, impactando positivamente a comunidades de municipios como Frontino, Murindó, Urrao, Vigía del Fuerte, Andes, Apartadó, Cáceres, Chigorodó, entre otros.

El reconocimiento económico busca fortalecer las prácticas ancestrales de conservación y la protección de territorios de alta importancia ecológica, hídrica y cultural de las comunidades, promoviendo la permanencia digna en el territorio y el respeto por la diversidad étnica del departamento.