61 comunidades fueron vinculadas a la protección de ecosistemas estratégicos en Antioquia este 2025
El programa, que cuenta con más de 10 años de implementación, generó ingresos económicos para las familias en las diferentes subregiones del departamento.
Antioquia
Más de 50 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos, fundamentales para conservar y fortalecer los recursos hídricos de la región, se integraron a un esquema de protección que garantiza la regulación hídrica, la conservación de suelos abastecedores de acueductos y la preservación de la biodiversidad.
El programa de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Antioquia en conjunto de entidades como Masbosques, Aguas Regionales y Corantioquia, se desplegó en diversas subregiones del departamento.
Con una inversión de 8.722 millones de pesos, alrededor de 3 mil familias resultaron beneficiadas directamente: “En este proyecto, 46 comunidades indígenas, 15 comunidades afrodescendientes y más de 2.700 familias aportaron a la conservación de más de 50.000 hectáreas. Una estrategia que no solo contribuye al cuidado de la naturaleza, sino también al bienestar y la economía de nuestros antioqueños”, destacó la secretaria de Ambiente de Antioquia, Beatriz Elena Pabón.
Asimismo, se fortaleció a lo largo del año el enfoque diferencial del PSA para comunidades indígenas y afrodescendientes, impactando positivamente a comunidades de municipios como Frontino, Murindó, Urrao, Vigía del Fuerte, Andes, Apartadó, Cáceres, Chigorodó, entre otros.
El reconocimiento económico busca fortalecer las prácticas ancestrales de conservación y la protección de territorios de alta importancia ecológica, hídrica y cultural de las comunidades, promoviendo la permanencia digna en el territorio y el respeto por la diversidad étnica del departamento.