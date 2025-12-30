“Dos de corazones”, el EP con el que Agraciada convierte el amor incipiente en experiencia sonora

Desde el Huila, una de las regiones del país que ha venido consolidando nuevas voces en la escena independiente, emerge el proyecto musical de Georgina, una cantautora que ha encontrado en la introspección y la emoción un territorio fértil para crear. Con al menos dos decenas de canciones publicadas, la artista ha construido un camino coherente y sensible que hoy se ve reflejado en sus lanzamientos más recientes: “Subrealia” y “Así me haces sentir”, dos canciones que conforman el EP “Dos de corazones”, firmado bajo su nombre artístico “Agraciada”.

En diálogo con Lo Más Caracol, Agraciada explicó que su proceso creativo está profundamente ligado a lo personal, a esos momentos de silencio y reflexión en los que las emociones toman forma y se transforman en canciones. Cada composición nace de una experiencia íntima que luego se manifiesta en la elección de las rimas, en la musicalidad y en las atmósferas sonoras que terminan reforzando el mensaje que desea expresar en cada tema. No se trata solo de cantar, sino de narrar sentimientos desde un lugar honesto.

La artista describe “Subrealia” como una canción que gira alrededor del miedo a perder ese amor que llena el corazón, una sensación tan universal como inquietante. En contraste, “Así me haces sentir” representa la otra cara de la moneda: la ilusión, la expectativa y la ansiedad que provoca el descubrimiento del amor, ese estado inicial en el que todo parece posible y el mundo se percibe con una intensidad distinta.

Para Georgina, la relación entre su identidad personal y su alter ego artístico es constante y complementaria. Reconoce que Georgina y Agraciada trabajan de manera conjunta, se alimentan mutuamente y se reflejan en cada creación. Esa dualidad le permite componer, interpretar y construir una narrativa musical que conecta con quienes han transitado por emociones similares.

La intención de su propuesta artística es clara: generar un lugar seguro para recorrer las emociones y experiencias por las que la mayoría de las personas ha pasado. Agraciada busca contar historias a través de una voz que exprese lo más profundo y crudo de la emocionalidad humana. Su proyecto no solo pretende entretener, sino también acompañar, abrazar corazones y abrir espacios de identificación. A nivel musical, audiovisual y de performance, la artista apuesta por explotar la imaginación y la creatividad sin censurarlas ni maquillarlas, mostrando cada sentimiento tal como es.

En cuanto a sus influencias, Agraciada se mueve con naturalidad entre géneros como el bedroom pop, el bolero clásico, el indie, el rock alternativo, la folktrónica, lo experimental, el lo-fi, el ambient y el dream pop. En su universo creativo conviven referentes como Javiera Mena, Juana Molina, Clairo, Dijon, Geneva Jacuzzi, Jakob Ogawa, Mazzy Star, Mecano y Devonté Hynes, artistas que han sabido combinar sensibilidad, riesgo y una identidad sonora propia.

La cantautora concluye afirmando que “Dos de corazones” es el tercer EP de su carrera. Se trata de un trabajo inspirado en Alicia en el país de las maravillas y en la simbología de las cartas de la baraja. El proyecto funciona como una representación del amor incipiente, ese momento en el que la artista se ve reflejada en su pareja de una manera real, inocente y transparente.

El videoclip, dirigido por Agraciada, se presenta como una dedicatoria romántica y novelesca, envuelta en elementos teatrales que evocan inocencia, diversión y un performance cargado de pasión. La puesta en escena se transforma en una serenata nostálgica y retro, con la fuerza emocional de un espectáculo clásico. El eje narrativo gira alrededor de un amor pasional, en el que la cantante conquista a su amada a través de una actuación coqueta y perspicaz, atrapando a la cámara y al espectador en este juego escénico.

Su voz termina siendo la explicación más clara de su obra: un retrato íntimo de lo que significa amar profundamente a otra persona. La historia se desarrolla como un show acompañado de mariachis, en el que el público observa a través del lente de la cámara y se sumerge en la atmósfera de un concierto teatralizado, confirmando que Agraciada no solo canta emociones, sino que las convierte en experiencia.