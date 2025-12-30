CUT en Norte de Santander respalda alza del salario mínimo para 2026

Norte de Santander.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Norte de Santander respaldó el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional para 2026 y afirmó que la medida no profundizará los problemas de empleo e informalidad que históricamente afectan al departamento.

Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander, explicó a Caracol Radio que el incremento se dio tras el fracaso de la mesa de concertación.

“Las centrales obreras propusimos un 16% y los empresarios solo llegaron al 7,23%, de ahí no quisieron subir”, señaló.

Aunque el sector sindical esperaba un aumento mayor, Cruz aseguró que el balance es favorable para los trabajadores de la región.

“Sentimos satisfacción porque no esperábamos esa decisión. Es bienvenida porque existe una deuda histórica con la clase obrera en Colombia”, afirmó.

Frente a los temores de que el aumento afecte el empleo en un departamento con altos índices de informalidad, el dirigente sindical descartó ese escenario.

“En los últimos tres años se dijo que iba a subir el desempleo y la inflación, y ocurrió lo contrario. Creemos que en 2026 se mantendrá esa misma línea”, sostuvo.

Cruz indicó que el incremento del salario mínimo puede ayudar a dinamizar la economía regional.

“Si hay una remuneración digna, se mueve el comercio, porque el trabajador invierte ese dinero en la economía local”, explicó.

Sobre los retos pendientes, advirtió que Norte de Santander necesita fortalecer su aparato productivo.

“Aquí no se puede decir que se acaba la empresa. Primero hay que crearla y fortalecerla. El departamento siempre ha estado en los primeros lugares de desempleo e informalidad”, señaló.

Finalmente, frente a eventuales demandas contra el decreto, el presidente de la CUT en el departamento aseguró que el sindicalismo se mantendrá atento.

“En Colombia todo es demandable. Si eso ocurre, las orientaciones vendrán a nivel nacional y tomaremos las decisiones correspondientes”, concluyó.