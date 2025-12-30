Balacera en intento de hurto a camión de valores en La Guajira: hay un capturado

En la tarde de este martes 30 de diciembre, se reportó una balacera durante un intento de hurto a un camión de valores mientras transitaba por la zona rural de Riohacha, La Guajira.

El caso se registró a la altura del kilómetro 66 de la vía Troncal del Caribe, jurisdicción del corregimiento de Camarones. Según la Policía, varios sujetos intentaron cometer el hurto a un vehículo de la empresa de valores Prosegur, el cual realizaba un traslado de dinero.

“La situación fue alertada por funcionarios del INPEC que se movilizaban por la zona en una remisión y que, al percatarse de lo ocurrido, sostuvieron un intercambio de disparos con los delincuentes”, dijo la institución armada.

Durante el hecho, los señalados intimidaron y amordazaron a los funcionarios de la empresa transportadora de valores, logrando hurtar dos escopetas y un revólver. Sin embargo, no fue posible el hurto del dinero que era transportado.

“En medio de la acción policial desplegada tras conocerse el caso, se logró la captura de un hombre de nacionalidad extranjera, de 39 años de edad, a quien se le halló un teléfono celular, el cual estaría siendo utilizado para comunicarse con las personas que adelantaban el intento de hurto”, indicó la Policía.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer la plena responsabilidad de los demás implicados en este hecho.