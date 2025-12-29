Tabla de posiciones Copa Africana 2025: repase acá lo que dejó la fecha 3 en la fase de grupos

La Copa Africana inició los compromisos de la fecha 3 de la fase de grupos, que se extenderá entre el 29 y 31 de diciembre, en los que se jugarán 12 partidos. Jornadas importantes que definirán los equipos que avanzan a los octavos de final de esta competencia.
Esta última jornada inició con los partidos correspondientes al grupo B. Fecha en la que Egipto continuó con su invicto, luego de igualar 0-0 con Angola, avanzando así a los octavos de final tras terminar líder de su zona con 7 puntos.
En el otro duelo se enfrentaron Zimbabue y Sudáfrica, que sellaron su tercera aparición con un marcador 2-3 a favor de los visitantes, lo que les dio el paso a la siguiente fase de la Copa Africana de Naciones. El juego lo arrancó ganando los dirigidos por el entrenador Hugo Broos, con las anotaciones de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis, por parte del rival descontaron Tawanda Maswanhise y con autogol Aubrey Modiba.
Aunque Angola solo tiene tres unidades, debe esperar los resultados de los demás grupos, hasta el 31 de diciembre, para ver si alcanza a clasificar como uno de los cuatro mejores terceros.
Posiciones de la Copa Africana de Naciones
Grupo A
|Pos
|Equipo
|Pts
|Dif
|1
|Marruecos
|4
|2
|2
|Malí
|2
|0
|3
|Zambia
|2
|0
|4
|Comoras
|1
|-2
Grupo B
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|Dif
|1
|Egipto
|7
|3
|2
|2
|Sudáfrica
|6
|3
|1
|3
|Angola
|2
|3
|-1
|4
|Zimbabue
|1
|3
|-2
Grupo C
|Pos
|Equipo
|Pts
|Dif
|1
|Nigeria
|6
|2
|2
|Túnez
|3
|1
|3
|Tanzania
|1
|-1
|4
|Uganda
|1
|-2
Grupo D
|Pos
|Equipo
|Pts
|Dif
|1
|Senegal
|4
|3
|2
|Congo
|4
|1
|3
|Benín
|3
|0
|4
|Botsuana
|0
|-4
Grupo E
|Pos
|Equipo
|Pts
|Dif
|1
|Argelia
|6
|4
|2
|Burkina Faso
|3
|0
|3
|Sudán
|3
|-2
|4
|Guinea Ecuatorial
|0
|-2
Grupo F
|Pos
|Equipo
|Pts
|Dif
|1
|Costa de Marfil
|4
|+3
|2
|Camerún
|4
|+1
|3
|Benín
|3
|0
|4
|Botsuana
|0
|-4