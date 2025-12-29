Tabla de posiciones Copa Africana 2025: repase acá lo que dejó la fecha 3 en la fase de grupos

Egipto vs. Angola en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Africana 2025 / Getty Images / NurPhoto

La Copa Africana inició los compromisos de la fecha 3 de la fase de grupos, que se extenderá entre el 29 y 31 de diciembre, en los que se jugarán 12 partidos. Jornadas importantes que definirán los equipos que avanzan a los octavos de final de esta competencia.

Esta última jornada inició con los partidos correspondientes al grupo B. Fecha en la que Egipto continuó con su invicto, luego de igualar 0-0 con Angola, avanzando así a los octavos de final tras terminar líder de su zona con 7 puntos.

En el otro duelo se enfrentaron Zimbabue y Sudáfrica, que sellaron su tercera aparición con un marcador 2-3 a favor de los visitantes, lo que les dio el paso a la siguiente fase de la Copa Africana de Naciones. El juego lo arrancó ganando los dirigidos por el entrenador Hugo Broos, con las anotaciones de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis, por parte del rival descontaron Tawanda Maswanhise y con autogol Aubrey Modiba.

Aunque Angola solo tiene tres unidades, debe esperar los resultados de los demás grupos, hasta el 31 de diciembre, para ver si alcanza a clasificar como uno de los cuatro mejores terceros.

Posiciones de la Copa Africana de Naciones

Grupo A

Pos Equipo Pts Dif 1 Marruecos 4 2 2 Malí 2 0 3 Zambia 2 0 4 Comoras 1 -2

Grupo B

POS Equipo PTS PJ Dif 1 Egipto 7 3 2 2 Sudáfrica 6 3 1 3 Angola 2 3 -1 4 Zimbabue 1 3 -2

Grupo C

Pos Equipo Pts Dif 1 Nigeria 6 2 2 Túnez 3 1 3 Tanzania 1 -1 4 Uganda 1 -2

Grupo D

Pos Equipo Pts Dif 1 Senegal 4 3 2 Congo 4 1 3 Benín 3 0 4 Botsuana 0 -4

Grupo E

Pos Equipo Pts Dif 1 Argelia 6 4 2 Burkina Faso 3 0 3 Sudán 3 -2 4 Guinea Ecuatorial 0 -2

Grupo F