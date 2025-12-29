Fútbol

Tabla de posiciones Copa Africana 2025: repase acá lo que dejó la fecha 3 en la fase de grupos

Lucha definitiva por la clasificación a los octavos de final del certamen.

Egipto vs. Angola en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Africana 2025 / Getty Images

Laura Reina

La Copa Africana inició los compromisos de la fecha 3 de la fase de grupos, que se extenderá entre el 29 y 31 de diciembre, en los que se jugarán 12 partidos. Jornadas importantes que definirán los equipos que avanzan a los octavos de final de esta competencia.

Esta última jornada inició con los partidos correspondientes al grupo B. Fecha en la que Egipto continuó con su invicto, luego de igualar 0-0 con Angola, avanzando así a los octavos de final tras terminar líder de su zona con 7 puntos.

En el otro duelo se enfrentaron Zimbabue y Sudáfrica, que sellaron su tercera aparición con un marcador 2-3 a favor de los visitantes, lo que les dio el paso a la siguiente fase de la Copa Africana de Naciones. El juego lo arrancó ganando los dirigidos por el entrenador Hugo Broos, con las anotaciones de Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis, por parte del rival descontaron Tawanda Maswanhise y con autogol Aubrey Modiba.

Aunque Angola solo tiene tres unidades, debe esperar los resultados de los demás grupos, hasta el 31 de diciembre, para ver si alcanza a clasificar como uno de los cuatro mejores terceros.

Posiciones de la Copa Africana de Naciones

Grupo A

PosEquipoPtsDif
1Marruecos42
2Malí20
3Zambia20
4Comoras1-2

Grupo B

POSEquipoPTSPJDif
1Egipto732
2Sudáfrica631
3Angola23-1
4Zimbabue13-2

Grupo C

PosEquipoPtsDif
1Nigeria62
2Túnez31
3Tanzania1-1
4Uganda1-2

Grupo D

PosEquipoPtsDif
1Senegal43
2Congo41
3Benín30
4Botsuana0-4

Grupo E

PosEquipoPtsDif
1Argelia64
2Burkina Faso30
3Sudán3-2
4Guinea Ecuatorial0-2

Grupo F

PosEquipoPtsDif
1Costa de Marfil4+3
2Camerún4+1
3Benín30
4Botsuana0-4

