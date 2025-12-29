Habrá moción de censura si los ministros no asisten a la citación: presidente del Senado

Reciénteme se dio a conocer que los ministros del gobierno de Gustavo Petro no irán a la citación de control político. Esta citación la convocó el Senador de Cambio Radical, Carlo Motoa, quien junto a otros colegas, ha manifestado su preocupación por la emergencia económica decretada por el presidente.

Es así que, en 6 AM de Caracol Radio, habló el presidente del Senado, Lidio García, quien aseguró que, el Congreso, debe darle la cara a los colombianos frente a estas medidas económicas tomadas por el gobierno Petro. Asimismo, también se refirió acerca de un posible aumento al salario mínimo en el 2026, afirmando que, más allá de hacer un incremento, también se debe pensar en todos los sectores:

“Lo importante es sostener los empleos en Colombia. Esto tiene que ser un tema de mucha responsabilidad, porque haríamos un mal en hacer un aumento, y que las empresas reduzcan los empleos, entonces ese es el temor que hay. Sin embargo, pues esperemos que eso lo hayan estudiado de manera profunda, tranquila, con mucha sabiduría y no pensando en unas elecciones”.

A su vez, abordó la situación actual que se está viviendo en el país con el decreto de emergencia económica, subrayando que, el Congreso de la República, debía de priorizar la citación a control político y darle la cara a los colombianos, puesto que muchos, desconocen los impuestos que puede traer consigo, ese decreto. Asimismo, explicó que hay una fecha de vencimiento para esta citación:

“La ley indica que tienen 5 días para responder el cuestionario para asistir a la citación que le haga la plenaria, eso está bien, ellos ahí hasta ahí tienen la razón. Lo que pasa, es que esperemos que no evadan cuando se cumplan los 5 días, que es en 2 días, que le den la cara al país, porque el Congreso no puede perder su autonomía, su independencia”.