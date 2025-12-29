Rusia asiente en que las negociaciones para el fin de la guerra con Ucrania están en la fase final

Durante su rueda de prensa diaria, Dmitri Peskov, el secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, coincidió con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que las negociaciones para el fin de la guerra con Ucrania están “más cerca que nunca”.

Consultado por los periodistas sobre si está de acuerdo con esta afirmación, Peskov dijo: “Por supuesto”.

Esto sucede un día después del encuentro entre Trump y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida. Allí, el líder republicano dijo que el plan de paz de 20 puntos está resuelto en un “95 %”, pese a que aún quedan cuestiones “espinosas” por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.

#MUNDO | Rusia coincide con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en que las negociaciones para poner fin a la guerra con Ucrania están en su fase final.



Luego de una reunión de más de tres horas en Florida entre Trump y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, el… pic.twitter.com/p6t6N8I48w — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 29, 2025

Tras ello, Zelenski aseguró que Estados Unidos ofreció garantías de seguridad “sólidas” por un período de 15 años prorrogable; sin embargo, el líder ucraniano señaló que solicitó un plazo más largo: de 30 a 50 años.

“Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad”, añadió Zelenski, quien espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan dentro de poco en su país.

Nueva llamada entre Trump y Putin será “muy pronto”

A propósito de estos diálogos mediados por Estados Unidos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la nueva conversación telefónica entre Putin y Trump será “muy pronto”.

En cambio, Peskov rechazó que ahora mismo esté sobre la mesa una posible conversación telefónica entre Zelenski y Putin, al igual que un alto al fuego durante las festividades, concretamente en las navidades ortodoxas, hasta el 7 de enero.

Antes de la reunión del domingo con Zelenski, Trump conversó telefónicamente con Putin, quien “accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos”, según el Kremlin.

Sobre el encuentro de Trump y Zelenski en Florida, Moscú se negó a hacer comentarios hasta recibir información al respecto por parte de Washington.

“No sabemos cómo transcurrió la reunión, por eso no podemos valorarla. El presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos acordaron volver a llamarse. Y entonces recibiremos esa información”, puntualizó Peskov.