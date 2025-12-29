Rechazan cobro del peaje de San Luis de Gaceno por incumplimientos en la Transversal del Sisga

Comunidad reclama arreglo de la vía antes de hacer efectivo el cobro del peaje Foto: Suministrada.

La Veeduría Ciudadana de San Luis de Gaceno y el Comité Cívico en Ejercicio del Derecho Constitucional a la Participación Ciudadana y al Control Social expresaron su oposición total al inicio del cobro del peaje de San Luis de Gaceno, al considerar que no se cumplen las condiciones técnicas, contractuales, legales y sociales exigidas en el contrato de concesión de la Transversal del Sisga.

Según explicó Milena Porras, veedora de la obra, la vía no se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad ni de servicio. “La vía objeto de la concesión no está disponible. En la unidad funcional 4 existen cerca de 20 pasos a un solo carril, con anchos de vía de apenas 2,5 metros, incumplimiento de los niveles de servicio y ausencia de intervención efectiva en los pasos críticos priorizados para 2024”, afirmó.

Porras señaló que la problemática no se limita a una sola unidad funcional. “No solo hablamos de la unidad funcional 4; en la unidad funcional 3 persisten pasos a un carril, como el PR 42, y el punto del PR 34+500 en Macanal, que desde el año pasado sigue sin habilitarse”, indicó.

La veedora aseguró que la comunidad no está dispuesta a aceptar el cobro mientras no se cumpla el contrato. “No vamos a pagar ninguna tarifa de peaje hasta que exista bidireccionalidad, carriles mínimos y se hayan recuperado los pasos críticos. Esa es la condición contractual y no se ha cumplido”, recalcó.

De acuerdo con el Comité Cívico, los incumplimientos vienen desde hace varios años.

“Revisando las actas parciales del contrato del peaje de Machetá, que empezó a cobrar en 2019, encontramos compromisos que debían cumplirse a los tres y seis meses y hoy, seis años después, siguen sin ejecutarse”, sostuvo Porras, quien agregó que el deterioro de la vía no obedece a la ola invernal.

“Son obras que nunca se hicieron: alcantarillas cobradas y no ejecutadas, muros de contención con más de 40 años a los que solo se les hizo un maquillaje”, denunció.

La veeduría informó que estas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la concesión, la ANI, la interventoría y la Fiscalía.

“La solicitud es clara: que se extienda la suspensión del cobro del peaje hasta que la vía esté realmente disponible, como lo establece el contrato”, señaló.

Frente a la propuesta de tarifa diferencial, Porras fue enfática:

Finalmente, la vocera hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales.

“Así como hay premura por cobrar, debe existir la misma urgencia para cumplir los acuerdos firmados, incluso aquellos suscritos en septiembre en Santa María en cabeza del gobernador de Boyacá”, manifestó. Y concluyó: “Si no hay avances reales, la comunidad acudirá nuevamente a la manifestación pacífica. No permitiremos que se nos imponga un cobro sin concertación y sin cumplimiento contractual”.

La comunidad reiteró su rechazo a cualquier intento de habilitar el cobro del peaje y exigió el cumplimiento inmediato de las obligaciones contractuales antes de trasladar a los usuarios el costo de una infraestructura que consideran inconclusa e insegura.