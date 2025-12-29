Muere motociclista que cayó del intercambiador de Fátima en Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga, Santander

Los hechos ocurrieron a las 10:30 de la noche de ayer domingo 28 de diciembre. Santiago Rodríguez Ortegón conducía la motocicleta de placas TLO70G, cuando chocó contra un muro del intercambiador de Fátima en Floridablanca.

El impacto fue tan fuerte que prácticamente salió volando y cayó desde una altura de por lo menos 10 metros a la transversal oriental, donde fue auxiliado por algunos conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Jhair Castellanos, director de tránsito del municipio, amplió los detalles del hecho por el que falleció este hombre.

“La persona en el momento no falleció, lograron llevarlo a la clínica, pero pues por la gravedad de sus golpes en el hospital falleció...no hemos tenido mayores datos, pero se sabe que es un hombre del barrio El Reposo”, confirmó Castellanos.

Lea también: Concejo de Barrancabermeja aprueba polémico proyecto que disminuye subsidio del recibo del agua

La dirección de Tránsito de Floridablanca investiga si lo que produjo el accidente está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas, exceso de velocidad o algún tipo de maniobra peligrosa y pidió a los conductores más mesura a la hora de transitar vías concurridas como lo es el intercambiador de Fátima, principalmente durante estas fechas de fin de año.