Más de 62 mil vehículos se desplazaron por las carreteras del Huila entre el 26 y 28 de diciembre

Neiva

Durante el fin de semana comprendido entre el 26 y el 28 de diciembre de 2025, se registró una alta movilidad en las vías del departamento del Huila. La Seccional de Tránsito y Transporte acompañó de manera permanente a propios y visitantes que se desplazaron por las diferentes carreteras.

Según Eduard Murcia Coy, capitán de policía de carreteras, comento que “de acuerdo con el balance oficial, más de 62.000 vehículos transitaron por las principales vías del departamento. Este flujo vehicular estuvo acompañado de controles preventivos y operativos de seguridad vial, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros durante la temporada.

En materia de siniestralidad vial, las autoridades reportaron dos casos de personas lesionadas. Afortunadamente, no se presentaron víctimas fatales durante este periodo, lo que refleja un comportamiento responsable por parte de la mayoría de los conductores.

Así mismo, en los diferentes puestos de control, más de 100 uniformados impusieron cerca de 300 órdenes de comparendo por diversas infracciones. Además, 50 vehículos fueron inmovilizados. La Policía hizo un llamado a respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y verificar el estado mecánico del vehículo antes de viajar.