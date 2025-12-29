La revolución de Córdoba en el deporte en 2025 puso al departamento como potencia en el sector

Colombia

Muchas son las teorías que han posicionado al deporte no solo como un ejercicio de salud y cuidado físico y mental, sino también como una herramienta capaz de realizar transformaciones positivas dentro de la sociedad.

Así, el departamento de Córdoba entendió que por medio del deporte podía potenciar el desarrollo de la región y en 2025 le puso la lupa al sector. Por medio de una revolución en todo el sistema se consiguieron resultados positivos en la materia.

¿Cuáles fueron los resultados? Inversión potenció presentaciones destacadas

Pues bien, gracias a una inversión de 2 mil millones de pesos fueron beneficiados más de 150 atletas cordobeses, incluidos en el Programa de Talento y Altos Logros, quienes recibieron recursos para para su formación con miras a un buen desempeño.

En el marco de esa inversión, se consiguieron un total de 340 medallas en los torneos, nacionales y extranjeros, sumando un total 102 preseas de oro, 106 de plata y 132 de bronce.

Y es que el gobernador del departamento mantuvo el compromiso que permitió que los deportistas tuvieran presencia permanente en eventos regionales, nacionales y extranjeros, con respaldo institucional en logística y preparación.

Mejoramiento de infraestructura

Sin embargo, en Córdoba también se entendió que para que el deporte tuviera más trascendencia se debía hacer una inversión 360 en el sector, es decir, invertir tanto en los atletas, como en la infraestructura.

Es por eso que se abrieron, en cabeza del gobernador Zuleta, nuevos espacios de esparcimiento gratuito para la ciudadanía, como el Club de Running, Ciclismo, Escuelas Deportivas, y Por Tu Salud Vamos con Toda.

Además, se invirtió en total un presupuesto de $120.000 millones, un aumento del 714 %, destinado a renovar canchas, piscinas y estadios, adecuar escenarios rurales y avanzar en el Centro de Alto Rendimiento.

Dentro de estas obras están, por ejemplo, el estadio de sóftbol de Santa Isabel (Montería), el estadio de béisbol menor de Pasatiempo (Montería), el estadio Nuevo Agrado (San Antero), y el estadio René Morales.

En esa misma línea, Indeportes Córdoba fue elegido como el octavo mejor instituto deportivo del país y tercero del Caribe, según el Índice de Desempeño Institucional (ID1) de la Función Pública.

Otros sectores de inversión

Ahora, cabe resaltar que el deporte no fue el único frente al que el Gobierno departamental le invirtió, pues toda la revolución que se instauró en el territorio también se centró en desarrollar campos como el de la salud, la educación, la malla vial y el turismo.

Esto hizo que para el cierre de 2025 Córdoba sea uno de los destinos emergentes más llamativos en el país de cara a lo que será el 2026.