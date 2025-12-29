La historia de la radio y su evolución a la televisión en Ecos

Bogotá abre sus puertas a Ecos, una propuesta inmersiva, con más de un siglo de voces y ondas, una experiencia de 360° con entrada libre que invita a familias, amantes de las artes escénicas, bogotanos y visitantes a descubrir la historia de la radio y su evolución hacia la televisión en Colombia, a través de un recorrido sensorial único que combina memoria, tecnología y puesta en escena.

La muestra podrá disfrutarse el 30 de diciembre, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., y el 31 de diciembre, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., en la Carrera 45 # 26-33, sobre la avenida 26, con entrada libre por el parqueadero de RTVC.

Ecos propone un viaje por más de cien años de historia de la comunicación, destacando los grandes hitos y transformaciones tecnológicas que han marcado la forma en que los colombianos se informan, se educan y se conectan. La experiencia integra imágenes y sonidos que evocan distintas épocas, en una escenografía diseñada para resaltar la evolución de la radio hacia la televisión como medios fundamentales de la vida nacional.

Durante el recorrido, los asistentes interactúan con actores en escena y con imágenes históricas restauradas por Señal Memoria, articuladas con tecnología de vanguardia. El formato 360° incorpora video mapping, una técnica audiovisual que proyecta animaciones e imágenes sobre superficies reales, envolviendo al público en una experiencia inmersiva y multisensorial. Ecos es un plan cultural gratuito y familiar que combina entretenimiento y aprendizaje, permitiendo reconectarse con la historia viva de la radio y la televisión en Colombia, reconociendo su papel en la construcción de nuestra identidad y memoria colectiva.