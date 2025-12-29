Hospital San Rafael de Tunja suspende servicios ambulatorios a usuarios de la Nueva EPS

A partir del 1 de enero, solo se atenderá en el servicio de urgencias. Foto: Hospital San Rafael de Tunja

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, suspenderá la prestación de servicios ambulatorios a los usuarios afiliados a la Nueva EPS S.A. en intervención, debido a la grave situación financiera derivada del no pago de los servicios de salud ya prestados.

La medida incluye la suspensión de consultas especializadas, cirugías programadas y procedimientos de apoyo, aunque se garantizará de manera permanente la atención por el servicio de urgencias, conforme a la normatividad vigente.

La decisión se adopta tras reiterados incumplimientos por parte de la Nueva EPS, entre ellos la falta de pago oportuno, la negativa a la parametrización de tarifas institucionales, la notificación masiva de glosas consideradas injustificadas y la ausencia de espacios efectivos para su conciliación. Según el hospital, esta situación pone en riesgo la sostenibilidad y operatividad de la institución.

Actualmente, la cartera que mantiene la Nueva EPS con el Hospital Universitario San Rafael asciende a $137.514 millones, cifra que representa el 42 % de la facturación total de la entidad, lo que hace inviable continuar prestando los servicios ambulatorios sin una contraprestación efectiva.

El gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Pertuz, explicó que la medida busca proteger la estabilidad financiera del centro asistencial. “Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nueva EPS en la primera semana de diciembre y una deuda que se acerca a los 140 mil millones de pesos, el hospital se ve obligado a tomar decisiones responsables para salvaguardar su sostenibilidad y garantizar la atención segura a todos los usuarios”, señaló.

El impacto de esta decisión será significativo en el departamento. Cerca de 524 mil afiliados de la Nueva EPS en Boyacá, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, dejarán de acceder a más de 9.500 citas mensuales en consulta externa especializada, procedimientos especiales y cirugías programadas. De igual forma, alrededor de 290 cirugías mensuales no podrán realizarse bajo este convenio.

Finalmente, el hospital informó que notificó formalmente al interventor de la Nueva EPS su decisión de no renovar el contrato, el cual finaliza el 23 de febrero de 2026, reiterando que la medida responde exclusivamente a la necesidad de proteger la viabilidad financiera de la institución y la continuidad de los servicios de salud para la comunidad.