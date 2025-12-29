Hallan sin vida a una mujer y sus dos hijas en el barrio Simón Bolívar de Florencia

Neiva

Un profundo sentimiento de consternación se vive en la ciudad de Florencia, Caquetá, tras el hallazgo de tres personas sin vida en una vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar. El hecho se registró sobre las 6:30 de la tarde y fue atendido de inmediato por unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por el coronel César Pinzón, comandante de la Policía en el departamento, comento que “las víctimas corresponden a una mujer adulta y sus dos hijas menores de edad, quienes fueron encontradas al interior del inmueble sin signos visibles de violencia”.

Las primeras indagaciones indican que el caso estaría relacionado, de manera preliminar, con un presunto suicidio mediante la ingesta de una sustancia química. Sin embargo, esta versión aún es objeto de verificación y hace parte del proceso investigativo que adelantan las autoridades judiciales competentes.

Organismos de investigación realizaron la inspección técnica a los cuerpos y avanzan en la recolección de elementos probatorios para esclarecer plenamente lo ocurrido. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por el dolor de los familiares, mientras se establecen con certeza las circunstancias de este lamentable suceso.