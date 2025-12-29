Gremios reaccionan a posible aumento del salario mínimo en 2026: ¿será de más del 20%?
Gremios reaccionan a posible aumento del salario mínimo en 2026: ¿puede ser de más del 20%?
En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, hablaron diferentes gremios empresariales, quienes se refirieron a un hipotético caso en el que el salario mínimo para el 2026 aumente más del 20%
ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa)
La primera en pronunciarse fue María Helena Ospina, presidente de Acopi, quien dijo que “el impacto sería muy grande. Primero, se aumentan los costos de producción sin aumentar la producción. Segundo, las tasas de interés. Tercero, la inflación, porque el aumento real sería como del 17-18%, y eso realmente es una afectación a la economía del país, ya que solamente 2.400.000 personas ganan el salario mínimo, pero entonces qué va a pasar con los más de 11 millones que ganan menos del salario mínimo y qué va a pasar con los que ganan un poco más del salario mínimo, pues van a perder poder adquisitivo”.
SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia)
Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, aseguró que “un incremento de salario mínimo de esa cuantía seguirá condenando al país a tener una informalidad superior al 51%”.
COTELCO (Asociación Hotelera de Colombia)
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, dijo que es “realmente preocupante que se hable de ese nivel de crecimiento, entre otras cosas, porque desconocen la realidad del sector y la conversación técnica sobre la inflación y la productividad”.
“Nuestro sector, que es intensivo, mano de obra, evidentemente ya viene sufriendo distintos cambios (...) sumarle ahora a este incremento, por supuesto, al salario mínimo, va a afectar de manera significativa los costos operacionales de un sector que es intensivo en mano de obra”, dijo.
Asociación Colombiana de Petróleo y Gas
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, dijo que “si eso fuera así, es una muestra de cómo se toman medidas de política pública que van en contra del interés general. El aumento de salarios debe estar relacionado con la inflación para que la economía pueda seguir creciendo (...). Un aumento del 23% sería totalmente desproporcionado y no tiene relación con la productividad. Generaría mayores niveles de desempleo y de informalidad”, afirmó.
Fedeseguridad
Desde su gremio, Raquel Garavito, presidente de Fedeseguridad, afirmó que “definitivamente esto es un golpe no solo muy duro en la economía, sino que en el sector de la seguridad nosotros tenemos dos ingredientes adicionales”.
“El año pasado, como todos sabemos, hubo la reducción de la jornada en el número de horas semanales, pero además tuvimos un cambio de las horas diurnas a las nocturnas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un incremento del 23%, cuando lo estamos llevando a puntos porcentuales reales, casi que nos pega el 26%”, dijo.
Y añadió: “Este es un sector que genera cerca de 2.000 empleos formales y que ha defendido el trabajo digno, el trabajo regulado. Al igual que como lo mencionan otros dirigentes gremiales, lo que conduce un incremento tan grande como el del 23%, de hecho, un incremento de dos puntos, es que nos puede llevar a una informalidad directa”.
Fedelonjas
El presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, dijo que “la seguridad es uno de los rubros más importantes en propiedad horizontal, eso hará que se aumenten las cuotas de administración. Lo vemos perjudicial porque solo 1 de cada 10 devengan un salario formal”.
