Extraña muerte de una mujer en reconocido centro comercial en el norte de Bogotá: esto se sabe

Bogotá D.C

En las últimos horas, se reportó la muerte de una mujer en extrañas condiciones en el centro comercial Santafé , ubicado en el norte de Bogotá.

De acuerdo con información de las autoridades, se trata de una mujer de 65 años que al parecer se habría quitado la vida dentro de este establecimiento comercial.

En este momento, el Cuerpo Técnico de Inteligencia (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta el levantamiento del cuerpo de la mujer e inicia las investigaciones pertinentes para identificarla.

Para ese proceso, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para conocer cómo ocurrió este hecho.

Hasta el momento, el centro comercial no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido al interior de las instalaciones.