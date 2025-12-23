Defensoría del Pueblo pide a la alcaldía de Cúcuta brindar apoyo humanitario a desplazados de Tibú

Cúcuta

Los más recientes enfrentamientos entre las Disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo, está provocando nuevos desplazamientos masivos de familias campesinas.

En las últimas horas, al menos 11 núcleos familiares de la vereda Mineiro de Tibú, han llegado hasta la ciudad de Cúcuta, huyendo del conflicto entre los ilegales.

“El día de hoy han llegado a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, que llegaron a Cúcuta procedentes de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander. El desplazamiento obedecería a enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las Farc. Solicitamos a la alcaldía de Cúcuta ofrecer atención humanitaria inmediata a estas familias”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de una publicación en la red social X.

Así mismo hicieron un llamado a los grupos armados para que cesen las confrontaciones. “Nuevamente hacemos un llamado para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más ahora en una época en que las familias deberían tener algo de paz”.

Iris Marín, defensora del pueblo fue más allá y criticó lo anuncios tanto del ELN como de las Disidencias de las FARC de cesar las confrontaciones con motivo de la navidad.

“Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33 son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos. Un factor de riesgo serio y real para la población no es tanto las hostilidades entre la Fuerza Pública y estos grupos, sino entre los grupos ilegales. Si no hay ceses de los grupos ilegales entre ellos, no tendremos unas festividades de fin de año tranquilas para la gente de los territorios más sufridos. En todo caso, esto no debería pasar nunca, ni en navidad, ni en año nuevo, ni en enero ni el junio. Nunca”.

Según el reporte más reciente del PMU Catatumbo, desde el 16 de enero del 2025 hasta la fecha, 87.438 personas han salido desplazadas de esa región del país.