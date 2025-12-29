Decano de Economía advierte impacto en empleo e inflación si salario mínimo sube por encima del 20 %

La posibilidad de un aumento del 23 % en el salario mínimo genera preocupación entre analistas económicos por sus posibles efectos sobre el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas.

El decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, afirmo que el aumento al 23% al salario minimo es una cifra de ese tamaño resulta “muy preocupante” cuando se analiza el costo laboral real que deben asumir los empleadores.

Según explicó, más del 51,6 % del salario corresponde a cargas adicionales como aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, primas y vacaciones. En ese escenario, un trabajador con salario mínimo podría representar para el empleador un costo cercano aproximado de 2,6 millones de pesos mensuales, una cifra difícil de absorber para la mayoría del tejido empresarial.

Herrera comenta que “si se tiene en cuenta que cerca del 1.740.000 empresas que hay en Colombia, más del 91% corresponden a microempresas, estaríamos diciendo que son unas cargas bastante complicada que debería enfrentar el tejido empresarial y que en plata blanca, eso se traduce en un enorme riesgo para que muchas empresas de esta indole esten en ese borde entre la formalidad y la informalidad, y son formales transiten a la informalidad”.

Riesgo para el empleo y la inflación

El economista además alertó que un incremento de esta magnitud podría traducirse en destrucción de empleo formal, mayor informalidad y presiones inflacionarias. Aunque el Gobierno ha intentado desvincular algunos precios del salario mínimo, aún existen multas, tarifas y contribuciones atadas a este indicador, lo que amplifica el impacto en toda la economía.

Ese efecto inflacionario, explicó, podría limitar la capacidad del Banco de la República para continuar reduciendo las tasas de interés, afectando el crecimiento económico y el acceso al crédito, especialmente para las mipymes.

¿Es viable trasladar el aumento a precios?

Herrera aseguró que trasladar el incremento a precios finales no es una solución sostenible. Aunque en el corto plazo podría darse un impulso al consumo, a mediano y largo plazo se produciría un “efecto boomerang”: mayores precios, pérdida de poder adquisitivo y afectación incluso para los trabajadores que inicialmente se beneficiarían.

¿Cuál sería un aumento razonable?

Desde una perspectiva técnica, el decano señaló que el ajuste al salario mínimo debería basarse en inflación causada más productividad. Con una inflación estimada entre 5,5 % y 5,8 %, sumada a una productividad cercana al 0,9 %, el aumento razonable al salario minimo estaría alrededor del 6,7 % o 7 %.

“Pasar de un ajuste técnicamente sustentado cercano al 7% a uno del 23% es multiplicar casi por cuatro lo que la economía puede soportar”, concluyó, advirtiendo que medidas de este tipo pueden generar más problemas que soluciones para el bienestar de los trabajadores.

