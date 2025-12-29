“Dato mata relato”: CUT a gremios de empresarios sobre posible aumento del salario mínimo para 2026
Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo en La W que “con lo que está pasando con el Gobierno de Gustavo Petro en los tres años que ha habido aumento de los ingresos de los trabajadores, por el contrario (a lo que han mencionado los empresarios), se ha generado crecimiento económico, disminución del desempleo, de la informalidad y de la inflación”.
Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, habló este lunes en los micrófonos de La W para referirse al posible aumento del salario mínimo en 2026 en caso de que este, hipotéticamente, sea por encima del 20%.
“Eso le convendría a los trabajadores, pero habrá que esperar la alocución presidencial para confirmar dicho dato. De tal manera, eso genera una expectativa positiva, por supuesto”, dijo.
¿Y el impacto en las empresas?
Arias en este punto fue enfático: “nosotros, en esa discusión con las teorías neoliberales, hace rato les habíamos dicho una y otra vez que esas eran teorías engañosas”.
“Lo descubrimos cuando Uribe dijo con la ley 789 que disminuyendo ingresos se generaba empleo. Todos los estudios que se hicieron con la ley 789 del año 2002, ninguno pudo demostrar que se hubiera generado empleo", comentó.
La cabeza de la CUT subrayó: “Y, ahora con lo que está pasando con el Gobierno de Gustavo Petro en los tres años que llevamos, que ha habido aumento de los ingresos de los trabajadores, del salario mínimo, de los estatales y se han determinado una serie de subsidios que a la población le representa ingresos, pues los hechos muestran que esa mejor situación de ingresos, por el contrario, ha generado crecimiento económico, disminución del desempleo, de la informalidad y de la inflación”.
Y concluyó: “De tal manera que si usted me pregunta hoy ahí, estoy tranquilo porque los hechos han refutado esa narrativa de los empresarios. Dato mata relato”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
