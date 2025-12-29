Bonus Trak regresa con ‘Si no fuera yo’, el primer adelanto de su nuevo álbum

A finales del siglo pasado, en 1999, un grupo de jóvenes recién egresados de la secundaria tomó una decisión que, sin saberlo, marcaría su historia personal y musical durante las siguientes décadas. Querían seguir haciendo música, prolongar esa experiencia creativa que había comenzado en los pasillos del bachillerato y que se resistía a quedarse solo como un recuerdo juvenil. Así nació Bonus Trak, una agrupación que desde entonces ha construido un camino propio dentro del rock, con influencias del punk y matices del indie rock.

En conversación con Lo Más Caracol, el baterista Arturo Mejía recordó los primeros pasos del grupo y la forma en que se fue consolidando la alineación inicial. Junto a Julián, en una de las guitarras; Javier, vocalista y bajista; y Alberto, en la segunda guitarra, dieron forma a una banda que apostó desde el comienzo por un sonido directo, honesto y cargado de energía. Una propuesta que no buscaba encajar en moldes rígidos, sino expresar lo que cada integrante traía desde sus propias influencias y experiencias.

Ese espíritu diverso sigue siendo una de las principales características de Bonus Trak. Sus integrantes tienen orígenes geográficos y musicales distintos, lo que se traduce en una mezcla de idiosincrasias que atraviesa fronteras y estilos. En la banda confluyen raíces de Nariño, Tolima, Venezuela, Taiwán y, por supuesto, Bogotá, una ciudad que ha sido escenario y testigo de buena parte de su evolución artística. Esa diversidad se refleja tanto en su sonido como en su manera de entender la música como un espacio de encuentro y exploración.

A finales de 2025, la agrupación presentó “Si no fuera yo”, su canción más reciente y, al mismo tiempo, la primera de las diez que conformarán su próximo álbum, que llevará el mismo nombre. Se trata de un lanzamiento que marca una nueva etapa para la banda y que reafirma su vigencia tras más de 25 años de trabajo constante. Para Arturo Mejía, el grupo no es encasillable, una definición que resume su apertura a las fusiones, la experimentación y la libertad creativa, siempre cercana al rock que los ha acompañado desde el inicio.

Sobre “Si no fuera yo”, el baterista explica que la letra propone una reflexión profunda y universal: la fantasía que muchas personas han tenido alguna vez sobre cómo sería su vida si hubieran sido alguien distinto. “¿Qué pasaría si no hubiera nacido en mi familia?, ¿si fuera del otro sexo?, ¿si fuera de otro país?”, son algunas de las preguntas que atraviesan la canción. La propuesta no se queda en el cuestionamiento, sino que invita a un giro introspectivo mucho más potente.

La canción plantea que, luego de imaginar esas otras posibilidades, es necesario reconocer las ventajas de ser quien se es. Aceptar las propias características, capacidades y talentos se convierte en un mecanismo para disfrutar la vida con mayor conciencia y gratitud. En ese sentido, “Si no fuera yo” conecta con una audiencia amplia, apelando a emociones cotidianas y a procesos personales que trascienden edades y contextos.

Otro de los aspectos que define la historia de Bonus Trak es su relación con la música como un ejercicio de pasión y disciplina paralela a la vida profesional. Arturo Mejía señala que han trabajado bajo el concepto de “hacer rock” en horas extra, ya que los integrantes de la banda ejercen profesiones alejadas del escenario musical. Entre ellos hay economistas, publicistas, antropólogos y abogados, lo que refuerza la idea de que la música ha sido, para todos, un espacio de resistencia creativa y de identidad.

El álbum que la banda prepara para su próximo estreno cuenta con la producción de Juanda Morales (Ártico) y fue masterizado por Emily Lazar, ganadora del Grammy. En lo sonoro, “Si no fuera yo” mezcla un sonido potente y fresco, con energía punk, toques indie y destellos pop, reflejando la evolución musical y emocional de Bonus Trak. Un trabajo que confirma que, más de dos décadas después de su nacimiento, la banda sigue apostándole al rock como lenguaje, reflexión y forma de vida.