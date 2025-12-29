Aumenta a 64 los casos de personas quemadas con pólvora en Norte de Santander
20 de los lesionados son de menores de edad.
Norte de Santander
Los casos de personas quemadas con pólvora en Norte de Santander van en aumento. Según el último informe del Instituto Departamental de Salud, durante las festividades de navidad y fin de año del 2025, se han presentado 64 casos.
Cúcuta continúa siendo el municipio con mayor número de quemados con pólvora, con un total de 32 casos, es decir, 64% más que el mismo periodo del año anterior.
Seguido del municipio de Ocaña, con 13 casos, representado en un 44% más que en el 2024. En el tercer lugar se encuentra el municipio de Tibú con cuatro casos, que a diferencia de los dos anteriores, sí presenta una disminución de lesionados, con un -66% de casos.
Los municipios de Teorama y Villa del Rosario han presentado tres casos cada uno, mientras que en El Carmen y Los Patios se han presentado dos casos respectivamente.
Finalmente, municipios como Chinácota, Convención, El Tarra, Hacarí y Pamplona registran un caso cada municipio.
Llama mucho la atención que de los 64 casos de quemados con pólvora, 20 son en menores de edad.