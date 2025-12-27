Veedores de la salud critican condicionamiento del Gobierno Nacional en el pago de deuda con IPS

Cúcuta

Luego del anuncio del Gobierno Nacional de desembolsar 53 mil millones de pesos para mitigar la crisis financiera del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, veedores de salud alzaron su voz por el posible condicionamiento para ejecutar esos recursos.

“La verdad es que por un lado nos llena de optimismo que al fin el Gobierno Nacional empiece a pagar esa millonaria deuda que tiene por atención de migrantes con todas las IPS del departamento Norte de Santander, llámese privadas y públicas. Lo que nos incomoda es que a algunas IPS públicas les está condicionando que estos dineros, tienen que ser para uso exclusivo de lo que ellos están mandando”, dijo Aristides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.

Agregó que “por ejemplo, a Imsalud le mandan 1.500 millones de pesos y le está diciendo que tiene que adquirir ambulancias, cuando el parque automotor de Imsalud en este momento no es el mejor, pero tampoco está tan complicado el tema allí”.

Argumentó que “hay otras necesidades que se deben buscar priorizar y no que ellos vengan a imponer qué es lo que se debe hacer con estos dineros, ya que cuando los pacientes llegan allá, nosotros o los prestadores nunca se condicionan a la prestación de los servicios”.

La expectativa está por el pago del saldo, que sería un monto similar a este primer pago.