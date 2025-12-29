Así es el relevante papel de las mujeres en el frente de guerra entre Ucrania y Rusia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así fue el relevante papel de las mujeres en el frente de guerra entre Ucrania y Rusia

Katerina Priimak, médica de combate y responsable de Veteranka (movimiento que trata de normalizar la presencia femenina en las Fuerzas Armadas de Ucrania), dialogó con La W a propósito del papel de la mujer en guerra entre Ucrania y Rusia y el posible fin del conflicto con la intermediación de Estados Unidos.

“En 2014 inició la guerra en dos regiones. Luego, en 2022, se convirtió en una a gran escala. Las mujeres comenzamos a unirnos como voluntarias a las fuerzas de Ucrania y con el tiempo se convirtieron en una fuerza de combate”, dijo.

Según detalló, esa iniciativa permitió que las mujeres pudieran estar en tres posiciones de combate y abrió la puerta a aquellas que querían hacer parte de la guerra. Además, hizo replantear la posición de aquellos oficiales hombres que no querían a mujeres en las fuerzas militares.

¿Cuánto tiempo puede aguantar Ucrania la guerra con Rusia?

“No puedo predecir el futuro, pero para nosotros es muy importante mantener en la memoria el heroico papel que tuvo la mujer en la guerra”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

