Así es el relevante papel de las mujeres en el frente de guerra entre Ucrania y Rusia
La W habló con una médica de combate que resaltó el rol de la mujer ucraniana en la guerra con Rusia.
Así fue el relevante papel de las mujeres en el frente de guerra entre Ucrania y Rusia
10:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia de mujer soldado ucraniana. Foto: Getty Images
Katerina Priimak, médica de combate y responsable de Veteranka (movimiento que trata de normalizar la presencia femenina en las Fuerzas Armadas de Ucrania), dialogó con La W a propósito del papel de la mujer en guerra entre Ucrania y Rusia y el posible fin del conflicto con la intermediación de Estados Unidos.
- Le puede interesar:¿Puede terminar la guerra en Europa sin que Ucrania ceda territorio?
“En 2014 inició la guerra en dos regiones. Luego, en 2022, se convirtió en una a gran escala. Las mujeres comenzamos a unirnos como voluntarias a las fuerzas de Ucrania y con el tiempo se convirtieron en una fuerza de combate”, dijo.
Según detalló, esa iniciativa permitió que las mujeres pudieran estar en tres posiciones de combate y abrió la puerta a aquellas que querían hacer parte de la guerra. Además, hizo replantear la posición de aquellos oficiales hombres que no querían a mujeres en las fuerzas militares.
¿Cuánto tiempo puede aguantar Ucrania la guerra con Rusia?
“No puedo predecir el futuro, pero para nosotros es muy importante mantener en la memoria el heroico papel que tuvo la mujer en la guerra”, dijo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa aquí:
Así fue el relevante papel de las mujeres en el frente de guerra entre Ucrania y Rusia
10:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles