La ANH aprobó la cesión del 61% del Bloque Sinú-9 a la francesa Maurel & Prom

La Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobó la cesión del contrato de exploración y producción del bloque Sinú-9 ubicado en la cuenca de San Jacinto, departamento de Córdoba, a la empresa Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda., la cual según la ANH tiene la capacidad de mantener la operación de este activo estratégico.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, este bloque constituye un importante activo estratégico para el país con una capacidad de producción de alrededor de 21 millones de pies cúbicos por día.

"Teniendo en cuenta que dicho bloque constituye un activo estratégico para la seguridad energética del país, en el cual se han reportado resultados técnicos favorables en pozos exploratorios como Mágico-IX y Brujo-1X, lo que confirma una prospectividad gasífera con una capacidad de producción de alrededor de 21 mmcfd (millones de pies cúbicos diarios) a partir de julio de 2025, se realizó un estudio pormenorizado que se extendió durante nueve meses desde la solicitud de dicha cesión", señaló la ANH en un comunicado.

La Agencia aseguró que se revisaron los requisitos de carácter legal, financiero, ambientales y sociales del proponente cesionario que generara la continuidad en materia de producción.

"El cesionario, Maurel & Prom Colombia Sociedad Ltda., cuenta con las capacidades señaladas en la normatividad vigente que permiten garantizar la continuidad en la operación de este activo estratégico".

La empresa que se quedó con los derechos de explotación y exploración del proyecto cuenta con experiencia en materia de hidrocarburos en África y América Latina, además está listada en la bolsa de Valores de París (Euronext).

La ANH informó que el proceso de cesión del bloque Sinú 9 se realizó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y que fueron atendidas las preguntas formuladas por la ciudadanía, así como por terceros interesados en dicha cesión.

Esta es el comunicado completo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos:

