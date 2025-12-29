ANT entregó cerca de 4.000 hectáreas a campesinos en el Tolima durante 2025

Tolima

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó su balance de gestión del año 2025 en el Tolima, en el que se destaca la titulación de 1.030 predios, equivalentes a 3.915 hectáreas entregadas a campesinos en el departamento.

La Unidad de Gestión Territorial (UGT) Tolima acompañó el proceso desde el territorio, mediante la actualización de la información predial, la articulación técnica y la socialización de la oferta institucional, que incluyó procesos de formalización de la propiedad rural, acceso a tierras y gestión de oferentes.

“Los resultados del 2025 son muestra de este trabajo: logramos entregar 1.030 títulos y completar más de 1.100 hectáreas barridas, que quedarán listas para la siguiente vigencia. Así seguimos llevando la Reforma Agraria a más familias campesinas del Tolima, porque con dignidad cumplimos”, afirmó Andrés Rubio, coordinador de la UGT Tolima.

Los equipos técnicos, jurídicos y de comunicaciones de la UGT visitaron las veredas de Coyaima y Ortega, lo que permitió avanzar en la actualización de la información predial. Así, se logró el barrido de 481 predios, con 1.471,24 hectáreas analizadas; 282 predios migrados al sistema; 182 predios pendientes por migrar, y 474,44 hectáreas aún por migrar.

En articulación con la Subdirección de Asuntos Étnicos, se constituyeron dos resguardos que fortalecen los derechos territoriales del pueblo Pijao: el resguardo Ico Valle de Anape, en Ataco, con una extensión de 20 hectáreas; y el resguardo El Floral, en Coyaima, con 48 hectáreas.

En Rovira, Tolima, se realizó con éxito la audiencia pública para la constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) “Tierra Fértil y Resistente”. Más de 300 campesinos, indígenas y afrodescendientes de 26 veredas aprobaron el Plan de Desarrollo Sostenible de la zona.

Por otro lado, en el municipio de Ortega, la UGT Tolima acompañó al Cabildo Indígena Campo Alegre en el fortalecimiento de su sistema productivo cafetero, una actividad que sostiene la economía de 100 familias y preserva su identidad, sus saberes y su relación ancestral con la tierra.

El proyecto contempla la entrega de 600.000 chapolas de café, el suministro de insumos esenciales para mejorar la producción, así como la verificación de los materiales entregados y el seguimiento técnico permanente. La inversión total fue de $400.053.000 por parte de la ANT, mientras que la comunidad aporta mano de obra valorada en $25 millones.

“Gracias al Gobierno y a la Agencia Nacional de Tierras nos entregaron la tierrita a quienes no teníamos nada. Con esfuerzo levantamos nuestra casita y empezamos a sembrar. Hoy tengo 3.000 palos sembrados y 5.000 bolsas listas. Esto ha sido un beneficio para mí, para mi familia y para el futuro de todos”, afirmó Angie Borja, productora y beneficiaria del proyecto.