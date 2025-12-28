Proponen nuevo tope en cobro reconexión de servicios de internet y telefonía: así quedaría en 2026

A través de un comunicado, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios la propuesta regulatoria que busca poner valores máximos que podrán cobrarse por la reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, como internet, telefonía fija o móvil.

Ahora, con esta nueva ley propuesta por la comisión, las reconexiones podrían tener un valor máximo de $275 pesos para servicios móviles y $1.981 pesos para servicios fijos. Recordemos que actualmente estos servicios pueden llegar a costar entre los 10.000 y los 40.000 pesos.

¿Por qué se puso un nuevo tope a estos valores?

La decisión se tomó luego de que se encontrara que el 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción en Colombia usan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota. Además, encontraron que los casos en que se requiere un desplazamiento físico para efectuar estas operaciones son excepcionales y, cuando sí se necesita visita, las razones son diferentes a una reconexión, como una reparación o revisión del servicio.

Como resultado de ese análisis, la CRC decidió proponer topes tarifarios diferenciados para servicios móviles y fijos. Ahora, lo que falta es que los agentes, usuarios y ciudadanía hagan sus comentarios sobre la propuesta regulatoria durante los siguientes 12 meses de plazo, que se contarán desde la entrada de vigencia, que sería el 16 de julio del 2026.

