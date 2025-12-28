Nueva página web de la Comisión Fílmica para sector audiovisual de Cartagena

A través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Alcaldía de Cartagena realizó el lanzamiento oficial de la página web de la Comisión Fílmica de Cartagena de Indias, una herramienta estratégica que facilita el trabajo del sector audiovisual y fortalece la articulación institucional para la realización de producciones en la ciudad.

El evento tuvo lugar en el Salón Vicente Martínez, en la Plaza de la Aduana, y hace parte del proceso de implementación de la Comisión Fílmica, iniciativa de la Alcaldía de Cartagena a través del IPCC, creada para posicionar a la ciudad como destino preferente de grabaciones y rodajes, y para impulsar la profesionalización del sector audiovisual local.

La nueva plataforma digital aloja información clave para productores, realizadores y empresas del sector, incluyendo directorios de locaciones, profesionales y servicios, rutas claras para trámites, canales de comunicación y el proceso de registro para acceder al Permiso Unificado para Filmaciones y Audiovisuales en Cartagena (PUFAC) y más beneficios que ofrece la Comisión Fílmica. Asimismo, consolida los lineamientos y funciones de esta instancia, facilitando la gestión y planificación de producciones audiovisuales en el Distrito.

“El lanzamiento de esta página web es un paso fundamental para ordenar, visibilizar y fortalecer el ecosistema audiovisual de Cartagena. Es una herramienta pensada para facilitar el trabajo del sector, mejorar la comunicación con la institucionalidad y seguir posicionando a la ciudad como un territorio atractivo para la creación audiovisual”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Durante la jornada, el IPCC, con apoyo técnico del FICCI, presentó oficialmente el sitio web, explicando sus objetivos, funcionalidades, directorios disponibles, el proceso de registro y los beneficios para los usuarios. Además, se realizó la entrega de certificados a las personas que culminaron con éxito el Taller de Financiación Audiovisual y el Taller de Gerencia de Locaciones, procesos formativos desarrollados como parte de la implementación de la Comisión Fílmica.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó la importancia de esta apuesta para el desarrollo cultural y económico de la ciudad: “Cartagena tiene talento, paisajes, historia y una vocación natural para el audiovisual. Con la Comisión Fílmica y esta plataforma digital estamos creando condiciones reales para atraer producciones, generar empleo y fortalecer a nuestros creadores locales”.

Sobre la Comisión Fílmica

La Comisión Fílmica de Cartagena de Indias nació en diciembre de 2023 y trabaja de manera articulada con entidades territoriales, empresas y agentes de la cadena audiovisual. Entre sus avances se destaca la creación del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales en Cartagena – PUFAC, como mecanismo para facilitar la gestión de grabaciones en el espacio público y promover una relación eficiente entre el sector y la ciudad.