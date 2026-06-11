Control Urbano desmontó publicidad ilegal en Cartagena

En sesión plenaria del concejo de Cartagena se llevó a cabo la presentación del informe de gestión de la Dirección de control urbano, por lo que, iniciada la sesión, el Director Giovanni Batista, tomó la palabra explicando los principales resultados.

Destacó el desmonte de 3.264 elementos de publicidad exterior visual instalados sin autorización en distintos sectores de Cartagena, el recibo de 45.193 metros cuadrados de áreas de cesión destinadas al equipamiento comunal del Distrito, la capacitación de 364 defensores urbanos barriales y un incremento del 1.185% en las visitas al micrositio institucional, como resultado de la estrategia de comunicación y difusión de las actuaciones de la entidad.

En el programa Cartagena avanza en el fortalecimiento del plan de normalización urbanística, se han capacitado 363 defensores urbanos barriales, lo que representa un avance del 47,4% frente a la meta anual de 766 ciudadanos formados. Se realizaron jornadas en instituciones educativas y espacios comunitarios, orientadas a promover la denuncia ciudadana de infracciones urbanísticas.

También señaló que la meta de especialización de inspectores de policía permanece en 0% debido a las restricciones derivadas de la Ley de Garantías, mientras que la elaboración de documentos normativos registra un avance del 27%, con 162 documentos producidos de una meta de 600.

En inspección y control, Batista explicó la implementación de los cuerpos élite, operativos interinstitucionales que articulan a diferentes entidades para intervenir problemáticas urbanísticas que exceden las competencias exclusivas de Control Urbano.

Esta ha tenido intervención en un relleno ilegal en la zona de Bajamar, en El Laguito, donde se realizó el sellamiento del área y la presentación de denuncias penales; inspecciones en Serena del Mar; y operativos en Villa Rosita y el intercambiador vial de La Carolina, donde se efectuaron más de 23 sellamientos de construcciones ilegales.

En acciones de vigilancia sobre proyectos inmobiliarios y enajenadores de vivienda se realizaron visitas a más de 50 proyectos; más del 84% cuentan con radicación formal de documentos ante la Dirección de Control Urbano.

Además, se otorgaron nueve registros de enajenadores, se recibieron 11 radicaciones de nuevos proyectos, 20 radicaciones de ajustes, 104 estados financieros y se iniciaron cinco procesos sancionatorios, de los cuales uno ya concluyó con una sanción.

En gestión sobre el espacio público y el patrimonio urbano, se expidieron 30 registros de publicidad exterior visual, recaudando $521 millones de pesos, así como el apoyo de la cuadrilla distrital para el retiro de publicidad instalada irregularmente.

En relación con las áreas de cesión, informó la recepción de predios provenientes de desarrollos urbanísticos en Serena del Mar y Ciudad Bicentenario, alcanzando un total de 45.193 metros cuadrados durante el periodo.

Asimismo, presentó el avance de la estrategia de intervención de inmuebles en deterioro del Centro Histórico, indicando que, de 21 inmuebles clasificados inicialmente en estado grave, actualmente solo permanecen cuatro en esa condición, tras acciones de seguimiento y requerimientos a sus propietarios, además de un reciente fallo que faculta al Distrito para intervenir directamente los inmuebles que representen riesgo para la ciudadanía.