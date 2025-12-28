En Neiva rescatan cachorro que cayó a un hueco de seis metros de profundidad

Durante el año se han salvado más de 100 animales entre perros, gatos. Foto Redes Sociales.

Neiva

Un perrito de aproximadamente cuatro meses fue rescatado luego de caer en un hueco de cerca de seis metros de profundidad, en una zona cercana a conjuntos residenciales. El hecho fue reportado por la comunidad, que alertó a los organismos de rescate animal ante la angustiante situación.

Según se conoció, el animal cayó de manera accidental mientras era sacado a pasear por sus propietarios. Al parecer, el hueco correspondería a una estructura antigua del sistema de alcantarillado, cuya tapa habría sido sellada de forma inadecuada, quedando el espacio expuesto y representando un grave riesgo.

Según Carlos Polanco de bomberos Neiva, comento que “una vez recibimos el aviso, el personal de rescate se desplazó hasta el lugar e inició el procedimiento correspondiente. Para lograr la extracción, fue necesario instalar una escalera y aplicar maniobras de rehabilitación, logrando finalmente sacar al cachorro en buenas condiciones de salud”.

El animal fue entregado a sus dueños, quienes expresaron su alegría y agradecimiento. De acuerdo con el balance entregado por el rescatista Carlos, durante el año se han salvado más de 100 animales entre perros, gatos y aves ornamentales, reafirmando el compromiso de atención permanente las 24 horas.