Dos presuntos jíbaros fueron detenidos en Pasacaballos y Bellavista

En el marco de la estrategia integral contra el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el barrio Bella Vista, fue sorprendido un presunto jíbaro comercializando estupefacientes.

Uniformados de la Subestación de Policía de Pasacaballos, capturaron en flagrancia a alias ‘el Julián’, de 20 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 300 dosis de marihuana en el sector.

El indiciado, fue señalado por la comunidad de ser el responsable de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del barrio.

‘El Kike’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes.

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en el barrio Bella Vista, fue capturado ‘el kike’, de 27 años de edad, con más de 400 dosis entre marihuana y base de coca, listas para ser distribuidas en el sector.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que En lo corrido del año se han capturado 2.507 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 609 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.