Calendario Turístico de Cartagena tendrá más de 40 eventos en 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, desde Corpoturismo, ha proyectado el calendario de eventos turísticos con respaldo institucional para el 2026: 40 eventos de ciudad nutrirán la experiencia del turista en la ciudad desde los segmentos de turismo cultural, religioso, náutico, deportivo y gastronómico.

Hasta la fecha se tienen programados 16 eventos culturales, 10 religiosos, 10 deportivos y 4 gastronómicos, siendo los meses de enero, mayo y diciembre, los que cuentan con mayor actividad.

Con este calendario, la ciudad se prepara para seguir abanderando su liderazgo turístico en el país y para planificar su realización y potenciar su impacto económico y rentabilidad social.

“Esta primera versión del calendario turístico es una herramienta que nos permite visualizar todo el potencial que tiene nuestra ciudad para la realización de eventos y la capitalización de conmemoraciones importantes en el contexto turístico. Así mismo, es una guía para que empresarios y gremios del sector planifiquen su oferta. Ahora bien, no es estático, con seguridad seguirán sumándose eventos y debemos agregar eventos del segmento de romance, MICE y de cruceros, con lo que superaremos más de 100 eventos al final del 2026”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

El calendario de eventos de turismo se puede visualizar en www.cartagenadeindias.travel.