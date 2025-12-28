Bayunca tendrá polideportivo gracias a recuperación de predio: son más de 9.200 metros cuadrados

Antes de terminar el 2025, Bayunca recibe una gran noticia: la Alcaldía Mayor de Cartagena ya tiene garantizada la construcción de un nuevo escenario deportivo para el corregimiento, gracias a la toma de posesión del predio que hace posible la inversión social en recreación y deporte.

Mediante un acto administrativo, la Dirección de Control Urbano tomó posesión de la cancha del corregimiento de Bayunca, con el objetivo de avanzar en la formalización del territorio y garantizar la inversión pública destinada a la adecuación, mantenimiento y uso colectivo de este importante escenario deportivo, el cual beneficiará a cerca de 40 mil personas, entre Bayunca, Pontezuela y otras comunidades deportivo la Zona Norte.

El área tomada en posesión cuenta con una extensión de 9.200,45 metros cuadrados, distribuidos en un (1) espacio destinado a equipamiento, lo que permitirá el desarrollo de infraestructura deportiva y comunitaria en beneficio directo de la población del corregimiento.

Esta toma representa un gran paso para la formalización del territorio y la consolidación de las áreas de uso público, al garantizar la seguridad jurídica necesaria para dar vía libre a la inversión pública.

Actualmente, este escenario deportivo cuenta con un presupuesto de 14 mil millones de pesos y un diseño aprobado para su ejecución, lo que permitirá el inicio de su intervención integral y su posterior puesta al servicio de la ciudadanía.

La acción administrativa protege un escenario deportivo fundamental para la comunidad, promoviendo la recreación, la integración social y el aprovechamiento adecuado de las áreas de uso público por parte de niños, niñas, jóvenes y familias del sector.

Como parte de este proceso, el escenario deportivo será intervenido por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), entidad encargada de ejecutar una mejora integral que garantice condiciones óptimas para la práctica deportiva y el disfrute ciudadano.

Esta toma de posesión en Bayunca se suma a semajantes e importantes procesos para la construcción de escenarios en la Urbanización Emmanuel, Los Abetos, El Country, Villa Zuldany, entre otros barrios y sectores de Cartagena.

En términos de impacto urbano, la totalidad de las áreas de uso público incorporadas por la administración distrital durante los dos primeros años de gobierno, que superan los 200 mil metros cuadrados, equivale, aproximadamente, a tres proyectos de la magnitud del Nuevo Chambacú juntos, lo que dimensiona el alcance de la gestión adelantada en materia de ordenamiento y formalización del territorio por la Dirección de Control Urbano.