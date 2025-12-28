Aumentó el avalúo de predios urbanos del país en 2025: las 5 ciudades con mayor predial, según DANE

El DANE publicó el Índice de Valoración Predial, que es el indicador que permite calcular la variación porcentual promedio de los precios de los predios urbanos del país, sin incluir Bogotá.

En este análisis que hizo el DANE, recogiendo los avalúos de las ciudades principales durante el año, encontró que el avalúo de predios urbanos tuvo un crecimiento este año del 3.45%. En comparación con el año pasado, la variación en el precio de los predios fue menor, pues en 2024 el aumento fue de 3,84%,

¿Cuáles son las ciudades con el mayor aumento en el valor predial?

De las 22 ciudades que se incluyeron en el estudio, las 10 que tuvieron un mayor aumento en su valor predial para este año fueron:

Manizales (6,48%) Pasto (5,97%) Popayán (5,54%) Tunja (5,35%) Armenia (5,19%) Pereira (4,87%) Sincelejo (4,54%) Valledupar (4,27%) Montería (4,06%) Villavicencio (3,77%)

Todas estas ciudades presentaron variaciones superiores a la media. En contraste, el resto de ciudades tuvieron una variación inferior a la media. En este grupo entran capitales como Santa Marta, Riohacha, Neiva, Quibdó, entre otras.

Según indica el DANE, 12 ciudades experimentaron variaciones superiores a las registradas en el año pasado. Las ciudades que presentaron las mayores diferencias en puntos porcentuales fueron:

Manizales (2,95 puntos porcentuales)

Pereira (1,97 puntos porcentuales)

Popayán (1,95 puntos porcentuales).

En contraste, se observaron variaciones inferiores en once ciudades durante el 2025 con respecto al año anterior. Las mayores diferencias en puntos porcentuales se concentraron en:

Bucaramanga (-2,79 puntos porcentuales)

Florencia (-2,42 puntos porcentuales)

Barranquilla (-2,03 puntos porcentuales)

Neiva (-1,98 puntos porcentuales).

