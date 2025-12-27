Vacunación gratuita en Bogotá este sábado 27 de diciembre: puntos habilitados y qué debe saber
La jornada busca prevenir enfermedades como el sarampión, la hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.
Los puntos de vacunación están habilitados a partir de las 8:00 a. m y cerrarán a las 4 de la tarde.
Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia.
¿Qué vacunas se aplican?
En esta jornada se ofrecen varias vacunas del cronograma de vacunación obligatorio y recomendado, con el objetivo de prevenir enfermedades como:
- Sarampión
- Poliomielitis
- Difteria
- Tétanos
- Tos ferina
- Hepatitis B
- Virus del Papiloma Humano
Estas vacunas forman parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y son esenciales para proteger la salud individual y colectiva, reduciendo la transmisión de enfermedades prevenibles por vacunación.
¿Dónde puedes vacunarte este sábado?
Los puntos de vacunación están distribuidos por toda la ciudad en centros de salud, parques, plazas, bibliotecas, centros comerciales y otros espacios de alta afluencia.
Algunos de los lugares donde puedes vacunarte el 27 de diciembre son:
De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Parque Fontibón
- Parque Bellavista
- Plaza de Mercado Restrepo
- Biblioteca El Tintal
- Centro de Salud Olaya
- Usme (Col del Virrey)
- Hospital Universitario San Ignacio
- Centro Comercial Tunal
- Centro Comercial Santafé
- Centro Comercial Diverplaza
- Centro Comercial Dorado Plaza
- Centro Comercial Nuestro Bogotá
- Centro Comercial Parque la Colina
- Gran Plaza Ensueño Sur
De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Centro Comercial Portal 80
- Centro Comercial Bulevar Niza
- Centro Comercial Centro Mayor
- Centro Comercial Plaza de las Américas
Requisitos para vacunarse
- Documento de identidad (cédula o documento equivalente).
- Carné de vacunación, si vas a recibir dosis de refuerzo o completar un esquema específico.