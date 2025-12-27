Vacunación gratuita en Bogotá este sábado 27 de diciembre: puntos habilitados y qué debe saber

Imagen de referencia de vacuna. / Catherine Falls Commercial

Los puntos de vacunación están habilitados a partir de las 8:00 a. m y cerrarán a las 4 de la tarde.

Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia.

¿Qué vacunas se aplican?

En esta jornada se ofrecen varias vacunas del cronograma de vacunación obligatorio y recomendado, con el objetivo de prevenir enfermedades como:

Sarampión

Poliomielitis

Difteria

Tétanos

Tos ferina

Hepatitis B

Virus del Papiloma Humano

Estas vacunas forman parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y son esenciales para proteger la salud individual y colectiva, reduciendo la transmisión de enfermedades prevenibles por vacunación.

¿Dónde puedes vacunarte este sábado?

Los puntos de vacunación están distribuidos por toda la ciudad en centros de salud, parques, plazas, bibliotecas, centros comerciales y otros espacios de alta afluencia.

Algunos de los lugares donde puedes vacunarte el 27 de diciembre son:

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parque Fontibón

Parque Bellavista

Plaza de Mercado Restrepo

Biblioteca El Tintal

Centro de Salud Olaya

Usme (Col del Virrey)

Hospital Universitario San Ignacio

Centro Comercial Tunal

Centro Comercial Santafé

Centro Comercial Diverplaza

Centro Comercial Dorado Plaza

Centro Comercial Nuestro Bogotá

Centro Comercial Parque la Colina

Gran Plaza Ensueño Sur

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Centro Comercial Portal 80

Centro Comercial Bulevar Niza

Centro Comercial Centro Mayor

Centro Comercial Plaza de las Américas

Requisitos para vacunarse