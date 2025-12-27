Pruebas de supervivencia confirman que patrullero escolta del alcalde de Cubará sigue con vida

Cubará

En las recientes pruebas de supervivencia de siete miembros de la fuerza pública, en poder de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, se confirmó que entre ellos está el patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, reportado como desaparecido por la Policía Nacional.

El uniformado está adscrito al Departamento de Policía Arauca y hacía parte del esquema de seguridad del alcalde del municipio de Cubará, Boyacá, Gildardo Murcia. De acuerdo con las autoridades, Martínez se encontraba de permiso y vestido de civil al momento de su desaparición.

Según la información oficial, el patrullero se comunicó por última vez con su familia desde el municipio de Hobo, Huila, cuando se desplazaba en su motocicleta hacia Popayán, con el propósito de visitar a su hijo recién nacido, de apenas siete días de nacido. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

El reciente avance en el caso se dio tras la divulgación de un video fechado el 24 de diciembre de 2025, en el que el uniformado envía un mensaje a sus familiares, confirmando que se encuentra con vida. En la grabación, Martínez afirma: “Sé que es una situación dura la que he pasado, pero durante el tiempo que he estado acá me han tratado muy bien”.

En el mismo mensaje, el patrullero hace un llamado a la tranquilidad de sus seres queridos al señalar: “El llamado es a que estén calmados, no se desesperen; todo se va a dar con el favor de Dios. Sigamos orando”. Además, envía un saludo especial a su esposa, a su padre y al resto de su familia, a quienes les reitera: “Mantengan la calma y sigamos avanzando”.