Plan “Ancla Heroica”: una apuesta por la seguridad marítima, fluvial y terrestre en Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, fue invitado por la Fuerza Naval del Caribe de la Armada Nacional a una mesa de trabajo y recorrido a bordo del Buque Escuela ARC Gloria, una reunión institucional liderada por el contraalmirante Carlos Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, y altos mandos de la Armada Nacional, donde se abordaron los avances en materia de seguridad y el fortalecimiento del pie de fuerza marítimo, fluvial y terrestre en Cartagena y Bolívar.

Durante el encuentro, Dumek Turbay reiteró la importancia de una estrategia integral que permita mayor control territorial. “La idea es que el infante de marina abrace nuestra estrategia de querer cuidar a la ciudad y que exista una seguridad constante por cielo, mar y tierra”, afirmó.

En el marco de la reunión, la Armada Nacional y la Alcaldía de Cartagena presentó oficialmente el plan “Ancla Heroica”, una estrategia que busca implementar un esquema integral de seguridad en el Distrito de Cartagena de Indias, fortalecer las capacidades operativas de la Armada Nacional y generar sinergias con los entes territoriales para unir recursos en proyectos de seguridad comunes.

Frente a este enfoque, el alcalde señaló que “la idea es que el infante de Marina se dedique plenamente a Cartagena, porque la seguridad de nuestros ciudadanos es lo más importante”.

El Plan Ancla Heroica, en detalles

El plan “Ancla Heroica” contempla el despliegue de patrullajes permanentes y vigilancia constante en la zona insular, las islas y los corredores marítimos de Cartagena, así como la presencia continua de la Infantería de Marina en los barrios más afectados por el hurto, la delincuencia y el sicariato. Sobre este punto, el mandatario recordó que esta decisión fue impulsada desde el Distrito, con el apoyo del Ministerio de Defensa, a cargo del ministro Pedro Sánchez.

“En la última reunión con el ministro de Defensa le dijimos que estábamos listos para apoyar la decisión de sacar la Infantería de Marina a la calle, y hoy reiteramos que estamos listos”, expuso el mandatario, quien aprovechó para reiterar que el Batallón No. 12 es el escuadrón que desde el 1 de enero estará desplegado en los barrios y corregimientos de Cartagena.

Requerimientos del Plan “Ancla Heroica”

En cuanto a los requerimientos del plan, se estableció una distribución que prioriza el 38,8 % para la capacidad marítima y fluvial, enfocada en la adquisición de botes de apoyo, bombas sumergibles y motores fuera de borda.

El 29,4 % para la capacidad terrestre, donde se enfatizó en contar con montacargas, camionetas de apoyo, motocicletas de alta movilidad y otros vehículos que faciliten el desplazamiento operativo.

El 17,9 % para tecnología de punta, destinada a la implementación de un sistema de vigilancia electrónica.

El 16,3 % para intendencia y equipamiento, que permitirá dotar completamente a dos compañías de Infantería de Marina con todo el suministro necesario.

Y el 1,2 % para infraestructura, orientada a garantizar espacios adecuados de alojamiento, incluyendo camas, camarotes y demás utensilios necesarios para el descanso y bienestar del personal desplegado en la ciudad.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay confirmó el respaldo financiero del Distrito para la ejecución del plan y anunció acciones concretas desde el inicio de 2026.

“En una semana tendremos nuevamente presupuesto, con recursos de libre destinación, para ejecutar los planes que tiene la Armada Nacional para la seguridad de los cartageneros”, dijo.

Asimismo, el alcalde Turbay precisó, “con la Secretaría del Interior, Distriseguridad e Infraestructura, adelantaremos los procesos de contratación durante los dos primeros meses de 2026 para implementar las estrategias requeridas y destinar los recursos necesarios”.