Caldas completa 26 quemados por pólvora, 6 de ellos fueron en la noche de navidad

Manizales

Caldas completó 26 casos de personas quemadas por pólvora en diciembre, tan solo 6 fueron en la noche de navidad. El municipio con más casos es Manizales con 7 personas afectadas por estos aparatos pirotécnicos.

El Instituto Nacional de Salud reportó 6 casos nuevos, 4 menos de edad el 100% fueron accidentales. Los municipios que presentaron casos fueron: Manizales, Neira, Risaralda, Chinchiná, Villamaría y Salamina. En total el departamento alcanzó 26 casos de los cuales 9 son de menores de edad.

En este momento tres personas permanecen hospitalizadas por quemaduras de pólvora en el departamento de Caldas .

“Para Caldas, el total de casos reportados desde el primero al 25 de diciembre del 2025, en el primer corte son 26 casos en total. En comparación con el año 2024 se habían presentado 19 casos, lo cual representa un incremento del 36.8%. Actualmente no se han presentado personas fallecidas. Se evidencian afectaciones a observadores o accidentales, lo que resalta la importancia de las campañas preventivas tanto para manipuladores como para la comunidad en general.” Dijo Jorge Rubio, subdirector de Salud Pública de la Territorial de Salud de Caldas

De los 26 afectado 17 son casos de personas adultas, lo grave de los hechos es que en la mayoría se presentaron por accidentes, es decir, por personas ajenas a la manipulación de pólvora