Comunidad de Fredonia ya cuenta con nuevo escenario deportivo financiado con recursos del distrito

En una nueva muestra de la transformación que continúan viviendo los puntos de encuentro y recreación de toda la ciudad, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en compañía del director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Campo Elías Therán Humanez, hizo entrega oficial este sábado del renovado escenario deportivo del tradicional barrio Fredonia.

Con una inversión por el orden de los $2.000 millones, que se tradujo en la intervención de más de 1.500 metros cuadrados, las obras abarcaron la reconstrucción de placa deportiva, instalación de grama sintética, cerramiento perimetral de alta resistencia, nuevas graderías y adecuación de una plazoleta multifuncional, entre otros componentes.

El espacio, que más allá de la comunidad de Fredonia se convierte en un punto de encuentro para cerca de 30.000 niños, jóvenes y adultos de la Localidad 2, ahora dispone de modernos juegos infantiles, estaciones de entrenamiento, zonas de descanso con bancas, sistema de reflectores LED para iluminación nocturna y luminarias solares para el parque contiguo.

“Aquí, en Fredonia, fue donde una vez escuché a una señora decir: “quien ataca el cemento es porque está acostumbrado a él. Me honra como alcalde de Cartagena llevar a diario dignidad a todos los barrios donde la pobreza y la desigualdad han imperado por tanto tiempo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Este espacio se convertirá en un nuevo escenario para la gente. Deporte y recreación que le dicen basta a la droga, a los malos pasos y pésimos ejemplos. Canchas y parques que le dicen no al pandillismo, a la falta de proyección deportiva y donde cada nueva obra que entregamos es una cuna de campeones que Cartagena cuando cumpla 500 años comenzará a evidenciar”.

El mandatario de los cartageneros concluyó:

“Estoy satisfecho por la labor realizada en toda la ciudad. Estamos haciendo grandes transformaciones y pensamos en la niñez cuando acabamos con el abandono histórico al que nuestras comunidades estuvieron sometidas. Terminamos, este año 2025, poniendo al servicio este espacio que yo sé que va a ser de enorme felicidad, no solamente para los habitantes de Fredonia, sino para todos los intercambios deportivos interbarriales que serán acogidos por este hermoso espacio”.

Esta obra, liderada por el gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se suma a las mejoras estructurales en escenarios tradicionales como Alameda La Victoria y Villas de la Candelaria.

“Estas son canchas de la felicidad que nacen desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, escuchando a la comunidad y gobernando con sentido social. Este escenario, que es el corazón de Fredonia y de toda la Localidad 2, fue intervenido integralmente. Hoy, cuenta con una cancha totalmente renovada y un parque infantil que complementa este espacio, pensado para el bienestar y la formación de los grandes deportistas que se forjarán aquí”, destacó Campo Elías Therán, director del IDER.

Por su parte, Yunisi Yulieth, residente de la zona, manifestó que: “Con esta cancha contamos con un gran apoyo para la comunidad. El tiempo libre de nuestros niños se aprovecha de manera positiva. Tener a los jóvenes en un espacio bien equipado nos brinda confianza y la tranquilidad de que se están formando grandes personas. Mi hijo tiene 11 años y dice que contar con una cancha nueva y adecuada para jugar los motiva a seguir luchando por su sueño de ser futbolista”.

Generalidades de la obra

La obra incluyó reconstrucción de cancha nueva, cerramiento de alto impacto, malla superior, renovación de ornamentación, juegos infantiles, máquinas biosaludables, calistenia, graderías cubiertas, aumento del nivel contra las inundaciones, graderías cubiertas y nueva iluminación.