Barrio de Bogotá donde venden los apartamentos más baratos, según análisis IA

Según un estudio de la Corficolombiana que fue revelado en el pasado mes de octubre, se estableció algo que no sucedía desde el 2022, pues la cantidad de hogares colombianos que viven en arriendo, superó al de aquellos que habitan una vivienda propia, lo que causó preocupación sobre las nuevas dinámicas habitacionales que se están presentando a lo largo del territorio nacional.

Tal como estableció Cesar Pabón, el director de estudios económicos de la Corficolombiana, este es un fenómeno resultante de varios aspectos, como factores sociales, demográficos y económicos, siendo este último, uno de los más relevantes, pues la tendencia de los colombianos orientada hacía preferir los arriendos, podría estar principalmente influida por la falta de capacidad para asumir la compra de un inmueble.

Con relación a esto, se aseguró que en los últimos veinte años, se ha evidenciado como el crecimiento de los precios de viviendas propias se ha proyectado casi cuatro veces más frente al aumento que han tenido los arriendos en Colombia. Por esta razón, se le preguntó a la inteligencia artificial en que barrios o sectores de la capital, Bogotá, se pueden conseguir los apartamentos más baratos.

Le podría interesar: Inscripción a Subsidio Familiar de Vivienda Nueva en Colombia: quiénes pueden aplicar y cómo hacerlo

Análisis de la IA

Para este análisis, la inteligencia artificial tuvo en cuenta diferentes aspectos que le ayudaron a establecer el mejor sector de Bogotá para la compra de un apartamento, como por ejemplo, la ubicación, el estrato, si la vivienda es nueva o no, la posibilidad de adquirir vivienda de interés social y demás factores

Teniendo en cuenta esto, la IA estableció que para conseguir la vivienda más barata en la capital, la búsqueda se debe enfocar en sectores específicos al sur o sur-occidente de la ciudad, en zonas como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa y Kennedy. Además, resaltó que en estos lugares, se pueden encontrar opciones de vivienda de interés social.

Lea también: Según IA: Este es el mejor barrio para vivir en Bogotá; es tranquilo, comercial y seguro

Equilibrio entre precio/calidad

Sin embargo, resaltó que al buscar la economía en estos sectores, se pueden sacrificar algunas características como la seguridad o el acceso a transporte público. Por esto, añadió que se deben considerar factores como el acceso a centros de salud, movilidad de la zona, colegios, puestos de seguridad y servicios públicos. Algunos de los barrios y sectores mencionados, son los siguientes:

Ciudad Bolívar

San Cristóbal

Osorio Diez (Bosa)

Catalina 2 (Kennedy)

CJR Roma (Kennedy)

CR Quintas del Recreo (Bosa)

Le podría interesar: El mejor barrio de Fusagasugá para vivir, según IA: Hay arriendos desde $600.000

Otros sectores de Bogotá

Por otro lado, la IA estableció que si se tiene la posibilidad de invertir un poco más de dinero, se puede buscar en localidades como Engativa, Suba o Fontibón, que ofrezcan un mejor balance entre accesibilidad, servicios y transporte.

Además, para aquellos que deseen comprar una vivienda a modo de inversión, debería enfocar su búsqueda en sectores como Teusaquillo, Chapinero o Usaquén, pues son los sectores con una mayor valorización y donde se puede tener una demanda mayor de compradores o inquilinos.

Otras noticias: Estos son los mejores barrios para independizarse en Bogotá 2025 según la IA: ¿sabe cuáles son?