Estos son los mejores barrios para independizarse en Bogotá 2025 según la IA: ¿sabe cuáles son?

En Bogotá cada vez es más difícil poder acceder a una vivienda debido a los altos costos y también, a la demanda de inmuebles que hay en la actualidad.

La capital cuenta con 20 localidades y con más de 1.100 barrios. El lugar que usted escoja debe basarse en sus necesidades y gustos. Si bien hay sectores que son más económicos que otros, hay barrios que cuentan con una excelente ubicación y con acceso a la movilidad sencillo.

Hoy en día, muchas personas, sobre todo jóvenes, contemplan con temor si independizarse es buena idea o no por los gastos que esto conlleva, además, también no saben a qué localidad o barrio ir. Plataformas como ChatGPT o Gemini, mostraron una serie de datos y recomendaron los barrios a los que usted puede mudarse.

Mejores barrios para independizarse según la IA este 2025

En ambas IA, se hizo un listado de los mejores barrios y también, detallaron el porqué esas opciones podrían ser las más viables si usted se quiere independizar:

Nicolás de Federman - Teusaquillo

Ventajas: ubicación, pues está cerca del Estadio El Campín, Parque Simón Bolívar, Movistar Arena y la Universidad Nacional. Buena conectividad por TransMilenio y SITP.

Quinta Camacho - Chapinero

Ventajas: es un barrio con buena ubicación, cerca de la Zona G, el centro financiero y una oferta gastronómica y cultural amplia.

Cedritos - Usaquen

Ventajas: ideal para jóvenes profesionales, con buenos servicios, zonas comerciales y con acceso al norte de la ciudad.

Castilla - Kennedy

Ventajas: estrato 3–4, gran conectividad por avenidas principales y buen sistema de transporte (TransMilenio y SITP). Zona residencial con comercios y servicios.

San Felipe

Ventajas: es conocido como el “distrito de arte” de Bogotá, con colivings, opciones de habitaciones y acceso razonable a avenidas principales.

Recuerde que estos barrios, usted puede explorarlos en páginas como Metro Cuadrado o Finca Raíz, y analizar que opción se adapta mejor a sus necesidades, o si también, lo que busca es un inmueble que no sea tan costoso o que se salga de su presupuesto.

En el listado que mostró la IA, también arrojo otros datos que pueden funcionarle, como los barrios más económicos o accesibles al sur de la ciudad.

Barrios económicos (sur de Bogotá)

Si su prioridad es la economía por arriendo o compra, estas son algunas de las zonas más accesibles según el valor del metro cuadrado:

Diana Turbay - Rafael Uribe Uribe

Arboleda Sur - Rafael Uribe Uribe

León XIII - sur, cerca de Soacha

Alquería La Fragua Norte - Kennedy

Otros sectores que puede tener en cuenta dentro de su búsqueda son: