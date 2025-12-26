Villa de Leyva supera el 70 % de ocupación hotelera y se alista para recibir el Año Nuevo con evento

Villa de Leyva

Villa de Leyva vive una de las mejores temporadas turísticas de fin de año, con una ocupación hotelera que ya supera el 70 % y proyecciones de llegar al 95 % en los últimos días de diciembre. Así lo confirmó el alcalde del municipio, Víctor Gamboa, al entregar un balance positivo en materia turística, económica y de seguridad.

“El sector hotelero, los restaurantes y los cafés vienen jalonando de muy buena manera la economía local. El balance es muy positivo, especialmente tras el Festival de Luces, que atrajo a miles de turistas del orden departamental, nacional e internacional”, señaló el mandatario local.

El alcalde destacó que, durante los eventos masivos realizados a comienzos de diciembre, como el Festival de Luces y la celebración de las velitas, la movilidad y la seguridad funcionaron de manera óptima, sin hechos que lamentar. “La movilidad fue espectacular, no tuvimos accidentes y la seguridad respondió perfectamente”, afirmó Gamboa.

Además, indicó que el municipio avanza en pruebas piloto de ciudad inteligente, lo que ha permitido fortalecer el control en movilidad, seguridad y gestión del riesgo, especialmente en temporadas de alta afluencia turística.

Frente a la celebración de fin de año, el alcalde anunció que Villa de Leyva está preparada para recibir a propios y visitantes el 31 de diciembre en la Plaza Mayor, donde se realizarán eventos musicales y un espectáculo pirotécnico. “Vamos a tener orquestas muy reconocidas y un show pirotécnico especial para recibir el Año Nuevo. Todo está dispuesto en servicios públicos, movilidad y seguridad”, aseguró.

En cuanto a las medidas de tránsito, Gamboa explicó que el plan especial de ingreso y salida del municipio solo se implementará en festivales de alta concurrencia, como ocurrió durante el Festival de Luces. “Fue un éxito y mejoró los tiempos de desplazamiento, pero para el 31 de diciembre no se requiere esa medida”, precisó.

Finalmente, el mandatario extendió la invitación a turistas de Boyacá y de todo el país. “Villa de Leyva está lista para recibir el 2026 con la mejor energía, en un entorno seguro y con una oferta turística de primer nivel”, concluyó.