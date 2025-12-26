Pronóstico del tiempo del IDEAM para el Fin de Semana del 26 al 28 de diciembre de 2025

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del viernes 26 al domingo 28 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, se anticipan condiciones predominantemente secas en la mayor parte del país durante este fin de semana. Sin embargo, se prevé la posibilidad de elevadas temperaturas del aire en las regiones Caribe y Orinoquía, así como en los valles interandinos. Por otro lado, se esperan lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y la noche, en diversas áreas de las regiones Pacifica, Amazonia y Andina. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son posibles lluvias de corta duración en diferentes momentos.

Clima en Bogotá este fin de semana

Según el IDEAM, la capital tendrá posibilidad de lluvias en las tardes del viernes y sábado hacia el norte y occidente de la ciudad. En el resto de las zonas, tenderá a predominar el tiempo seco. La temperatura del aire en la capital variará entre 4 °C y 21 °C.

Viernes 26 de diciembre

El día comenzará con el cielo entre despejado y parcialmente cubierto, y tiempo seco en general. No obstante, después del mediodía, se espera probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes en zonas del occidente de Antioquia, oriente de Santander, oriente y sur de Cundinamarca, occidente de Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, y oriente de Amazonas. También se prevén lluvias ligeras y dispersas en áreas del norte de Magdalena, Córdoba, Boyacá, sur de Vichada, Guainía y Vaupés.

Sábado 27 de diciembre

La mayor parte del país experimentará tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las excepciones serán sectores del occidente de Antioquia, oriente y sur de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, sur de Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Putumayo, sur de Guainía y oriente de Vaupés y Amazonas, donde se esperan lluvias entre moderadas y fuertes.

Además, en zonas del sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, occidente de Caquetá y Vichada, habrá posibilidad de lluvias ligeras temprano en la mañana, al final de la tarde e inicios de la noche. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias a diferentes horas, con probable actividad eléctrica al sur del área marítima.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, se aconseja buscar un refugio seguro, no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles o estructuras metálicas altas.

Domingo 28 de diciembre

Durante la jornada dominical, predominarán las condiciones secas en gran parte del territorio colombiano. Sin embargo, se prevé la posibilidad de lluvias en sectores de Antioquia, sur de Santander, norte de Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Vaupés y Amazonas, sin descartar actividad eléctrica. Se esperan lloviznas en el norte de Cesar y Magdalena, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Boyacá, Caldas, Quindío, oriente y occidente de Tolima, sur de Huila, Vichada, Guainía y occidente de Caquetá y Putumayo.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque predominará el tiempo seco, no se descartan precipitaciones durante algunas horas de la mañana y de la noche.

Clima en las principales ciudades