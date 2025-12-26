Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, murió a los 65 años

Perry Bamonte con The Cure en el Riot Fest 2023 en Chicago, Illinois (Foto: Larry Brecheisen/WireImage) / Barry Brecheisen

El guitarrista de The Cure, Perry Bamonte, falleció a los 65 años durante la Navidad tras una breve enfermedad, según confirmó la banda en un comunicado difundido en su página web.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante navidad”, dice el comunicado.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, agrega el comunicado .

Bamonte tocó en más de 400 conciertos a lo largo de sus 14 años de carrera. Se reintegró con el quinteto británico en 2022, cuando tocó en 90 shows más, la última presentación fue en el Show of a Lost World en Londres en 12 de noviembre del año pasado.

Bamonte llegó a la banda de rock británica en 1984 como asistente de Robert Smith, líder del grupo. Su rol era “cuidar la banda”. En 1990 se hizo miembro a tiempo completo de The Cure tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado.

Éxitos como ‘Wish’ (1992), ‘Wild Mood Swings’ (1996) o ‘Bloodflowers’ (2000), ‘Acoustic Hits’ (2001) y ‘The Cure’ (2004), tuvieron el sello de Perry y, según la banda, serán recordados con la colaboración de un gran guitarrista.

The Cure aseguró que sus últimos conciertos son “algunos de los mejores de la historia” liderados por la voz de Robert Smith y “las texturas” de la guitarra de Perry.

The Cure fue una de las principales bandas a cargo de dar fama y forma al “rock gótico” con álbumes como ‘Pornography’ en 1982, que incluía imágenes suicidas.