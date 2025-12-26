“No fue fácil, fue un reto para mí como actor”: Carlos Manuel Vesga por su papel en ‘Pluribus’

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el reconocido y destacado actor colombiano Carlos Manuel Vesga, quien se refirió a todo lo que hubo detrás para que el artista consiguiera su papel de Manousos, en la serie de televisión ‘Pluribus’.

“Fue muy inesperado, la verdad, fue como un casting cualquiera. Mi manager un día me llamó y me dijo: ‘mira, hay una escena que necesitas grabar y preparar en inglés y en español, pero no sabemos para qué proyecto es, no sabemos nada de los productores’. Yo, de hecho, asumí que era algún proyecto que venía de afuera a rodarse en Colombia”, explicó sobre su primer contacto con la serie.

Vesga explicó que “lo que sucede con esos proyectos, normalmente, es que los personajes principales se castean afuera y lo que ya queda por castear, que son personajes muy pequeños, se hace en Colombia. Yo asumí que era un proyecto de esos, que yo creo que funcionó muy bien, porque entonces grabé mi casting muy relajado, no le di la trascendencia que después entendí que tenía”.

“Así fui pasando los filtros, después me reuní con los directores de casting en Los Ángeles, y la verdad yo no me enteré de las dimensiones de la competencia hasta que el jefe de casting de Latinoamérica me puso un poco en contexto”, comentó.

El casting

Vesga narró cómo fue el momento del casting. “La primera persona que me dio más información fue la directora de casting de Estados Unidos, que fue la que me dijo: ‘amigo, este es un personaje principal’. En ese momento yo todavía no había audicionado con ellos en Los Ángeles”.

“Cuando faltaban 10 días para ir a Los Ángeles a hacer la audición directamente con ellos, Juan Pablo Rincón me llamó, que era el que me daba la información, y me dijo: ‘quedan cuatro tipos y usted, está entre cinco personas, van a castear a tres en México, y van usted y otro tipo, a Los Ángeles. Ahí yo comencé un poco ya a ponerme nervioso. Faltando un día para que yo viajara a Los Ángeles, me llamó y me dijo: ‘hermano, cancelaron Los Ángeles, quedan usted y otro tipo, son solo usted y otro man, ahí ya comencé yo un poco a hacerme pipí en los pantalones”.

Y añadió: “Cuando llegué a la audición esta ya era con Ray Seahorn, que es la protagonista de la serie y con Vince. Ahí el mismo Vince ya me contó la historia del personaje, el arco del personaje y ya ahí entendí realmente la relevancia del personaje en la historia”.

El momento más retador

Vesga se refirió a uno de los momentos más retadores: el penúltimo capítulo de la primera temporada de la serie, en donde este no tiene un diálogo, sino que su comunicación es principalmente corporal.

Allí, reveló que “abordar un personaje desde las acciones físicas no es lo usual. Para empezar, uno no está acostumbrado al silencio en la televisión colombiana y, aparte, yo caí en cuenta de algo hace muy poco y se lo pude decir a Vince, le dije, ‘oye Vince, ¿tú eres consciente de que yo tenía que llegar al set sin nada preparado? Yo no podía ensayar nada, porque en mi casa yo leía las escenas, entendía más o menos las acciones que me estaban dadas, pero yo no podía ensayar nada”.

“Yo llegaba al set un poco en blanco y digamos disponible para lo que me pidieran, pero yo tenía que hacerlo en el momento, yo no podía preparar nada, y eso para un actor, por lo menos para mí, llegar a grabar sin haber ensayado, sin tener una partitura de alguna manera preparada, es un poco como pánico”, dijo.

Comentó que “llegar al set con Vince Gilligan, con su equipo que todos son de los mejores que hay en el mundo, cada uno en su oficio y uno sin nada preparado, por Dios esto es para uno morirse del susto. Además porque son acciones físicas, por lo menos al principio y no voy a dañar nada, muy pequeñas, no es que yo esté corriendo o tirando una jabalina, no, son acciones, son gestos, exactamente son gestos entonces es aún más meticuloso, aún más preciso”.

“No fue fácil, fue un reto para mí como actor, primero inesperado, y después un reto al que tuve yo que adaptarme, pero fue realmente un reto muy maravilloso, me descubrió una faceta mía como actor que no conocía mucho", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “No fue fácil, fue un reto para mí como actor”: Carlos Manuel Vesga por su papel en ‘Pluribus’ 17:56 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: