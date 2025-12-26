Luego de esta edad no se podrá renovar el pasaporte de Estados Unidos ¿Qué trámite se debe realizar?

Internacionalmente, los pasaportes se reconocen como documentos oficiales que deben ser emitidos por el gobierno de un país para acreditar tanto la nacionalidad, como la identidad de la persona que lo porta, el cual también le permite entrar y salir de su país como solicitar protección en el extranjero. Allí, se debe encontrar información básica como el nombre, fecha de nacimiento, firma, foto, y, en algunos casos, información biométrica contenida en un pequeño chip.

Este documento es de gran importancia para los ciudadanos, pues es necesario para poder salir del país de origen ya sea con fines de turismo, estudios o negocios, ya que es utilizado como un documento de identificación en cualquier lugar del mundo, y, además, funciona para llevar un registro de viajes realizados.

Los mejores pasaportes del mundo

Respecto a este tema, a menudo se habla acerca de los países que tienen mejores o peores pasaportes, esto teniendo como base, la cantidad de países que pueden ser visitados sin la necesidad de una visa. Es aquí, donde pasaportes como el de Estados Unidos, España, Singapur, Bélgica, Francia y demás, toman protagonismo, pues únicamente con este documento, pueden acudir a más de 168 países.

Para tener una referencia, con el pasaporte colombiano se pueden visitar 136 países de los 195 reconocidos oficialmente, es decir, un ciudadano estadounidense puede ir al 86% de países reconocidos, mientras que los colombianos, pueden conocer el 70% del mundo sin la necesidad de realizar trámites de visados.

Prohibición para renovar pasaportes

Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU., recientemente realizó un anuncio que resultó alarmante para muchas personas, pues aseguraron que las personas que hicieran parte de un grupo de edad especifico, no tendrían la posibilidad de renovar su pasaporte, por lo que tendrían que realizar algunos trámites adicionales para obtener su pasaporte que les permita moverse con tranquilidad.

Este cambio, se encontraría enfocado para las personas entre los 16 y 20 años con 11 meses, pues luego de finalizar la vigencia de su pasaporte de menor, no podrá ser renovado, y, por tanto, se tendrá que solicitar un nuevo documento en persona.

Solicitud de nuevo pasaporte

Los pasaportes de menores, cuentan con la característica de que tienen una vigencia de 5 años, mientras que el documento que se emite para los adultos, puede ser utilizado por más de 10 años. Para la solicitud de este documento, a continuación le contamos el paso a paso que debe realizar.

Si usted cumple los requisitos necesarios para aplicar a este documento, debe iniciar el trámite llenando el formulario DS-11 para iniciar su solicitud. Tenga en cuenta que durante este proceso, se le solicitará la evidencia de su ciudadanía estadounidense, presentar un documento oficial con fotografía, fotocopias del documento que garantice su ciudadanía y su documento de identificación, adjuntar una imagen de pasaporte y realizar el pago de la tarifa correspondiente.

