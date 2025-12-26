Cúcuta

En el barrio Ciudad Rodeo de Cúcuta están exigiendo el mejoramiento del alumbrado público

La comunidad denuncia aumento de hechos delictivos por la oscuridad.

Concejo de Los Patios reacciona ante la privatización de alumbrado público. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Habitantes del barrio Ciudad Rodeo, en Cúcuta, alertan sobre diversas problemáticas derivadas de la falta de alumbrado público, una situación que estaría afectando la seguridad y la movilidad en el sector.

“Tenemos gran parte del barrio sin bombillas, sin alumbrado público, sin cableado, sin nada; totalmente a oscuras, y esto nos genera un mayor foco de inseguridad”, dijo a Caracol Radio Jesús Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Según la comunidad, pese a haber adelantado las gestiones correspondientes ante las autoridades, hasta el momento no han recibido una solución concreta.

“Las entidades nos responden, pero lo único que hacen es posponer o redirigirnos a otras dependencias, sin ofrecer soluciones. Aquí han ocurrido asesinatos, robos y otros hechos delictivos porque la zona permanece a oscuras”, concluyó Hernández.

Los residentes del sector esperan una intervención oportuna por parte de las autoridades responsables del servicio de alumbrado público.

