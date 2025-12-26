En el barrio Ciudad Rodeo de Cúcuta están exigiendo el mejoramiento del alumbrado público

Concejo de Los Patios reacciona ante la privatización de alumbrado público. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Habitantes del barrio Ciudad Rodeo, en Cúcuta, alertan sobre diversas problemáticas derivadas de la falta de alumbrado público, una situación que estaría afectando la seguridad y la movilidad en el sector.

“Tenemos gran parte del barrio sin bombillas, sin alumbrado público, sin cableado, sin nada; totalmente a oscuras, y esto nos genera un mayor foco de inseguridad”, dijo a Caracol Radio Jesús Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Según la comunidad, pese a haber adelantado las gestiones correspondientes ante las autoridades, hasta el momento no han recibido una solución concreta.

“Las entidades nos responden, pero lo único que hacen es posponer o redirigirnos a otras dependencias, sin ofrecer soluciones. Aquí han ocurrido asesinatos, robos y otros hechos delictivos porque la zona permanece a oscuras”, concluyó Hernández.

Los residentes del sector esperan una intervención oportuna por parte de las autoridades responsables del servicio de alumbrado público.