El Ejército Nacional alcanzó en 2025 la mayor incautación de armamento de los últimos diez años

El Ejército Nacional presentó el balance operacional de 2025, un año marcado por operaciones importantes, fortalecimiento de capacidades estratégicas y la ejecución de la Acción Integral sostenida en los territorios. Todas estas labores han permitido proteger la vida, salvaguardar la gobernabilidad, fortalecer el control territorial y debilitar las capacidades armadas y financieras de los grupos criminales.

Dentro del balance, se destaca que en 2025 el Ejército alcanzó la mayor incautación de armamento de los últimos diez años: 916 armas largas (41 % más frente al 2024), 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento (142 % más) y 738.282 municiones (136 % más).

Sobre la guerra de minas que libran las tropas, se neutralizaron 5.972 minas antipersonal (7 % más frente al 2024), se incautaron 22.192 kg de explosivos (89 % más), además de 4.747 artefactos explosivos y 342 medios de lanzamiento, evitando su uso contra comunidades, infraestructura y las unidades militares.

Los resultados institucionales logrados en este año que culmina se enmarcan en el Plan de Campaña Ayacucho Plus. Bajo este plan se han realizado importantes operaciones, entre ellas se destacan seis estrategias militares decisivas desarrolladas durante el año: Catatumbo, Perseo, Escudo del Norte, Cordillera, Ezequiel y Sur de Bolívar, cada una diseñada de acuerdo con la realidad y dinámicas del territorio.

El Ejército también destaca el trabajo de los Ingenieros Militares, que son fundamentales para abrir paso al Estado en los territorios. Su esfuerzo durante 2025 permitió la instalación de 4 puentes militares (San Luis, Tolima; El Plateado, Cauca, y dos en Tierralta, Córdoba). La importante labor que adelantan facilitará la construcción de 14 más que se encuentran actualmente en proceso.

Asimismo, este año se fortaleció de manera histórica la inclusión de la mujer militar, con la incorporación de 101 aspirantes en la Escuela Militar de Cadetes (ESMIC); 208 en la Escuela Militar de Suboficiales (EMSUB) y 6329 mujeres al servicio militar voluntario. Por primera vez, 42 mujeres de Arma ascendieron al grado de mayor, consolidando su liderazgo y profesionalismo.

Adicionalmente, se incorporaron 5.673 nuevos soldados profesionales, quienes fortalecieron el desarrollo de las operaciones militares en diferentes regiones del país.