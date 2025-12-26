Designada presidencial electa en Honduras ratifica legitimidad del triunfo de Nasry Asfura

En entrevista con W Radio, la designada presidencial electa de Honduras, María Antonieta Mejía Sánchez, respaldó los resultados de las elecciones generales y aseguró que el estrecho margen frente al candidato liberal Salvador Nasralla ya había sido anticipado por las encuestas. Según explicó, esta situación obligó al Partido Nacional a reforzar su estrategia territorial durante la campaña.

Mejía Sánchez atribuyó la lentitud del conteo de votos a que el país llegó a los comicios sin condiciones óptimas, debido a bloqueos políticos y a la descalificación de varias empresas que aspiraban a manejar el sistema de transmisión de resultados electorales. Señaló que esto dejó como única opción a una firma que no cumplía plenamente con los requerimientos técnicos, un hecho que, aseguró, era de conocimiento público.

Sobre el inicio del nuevo gobierno, Mejía Sánchez indicó que Asfura priorizará una política de austeridad y descartará gastos innecesarios, como una toma de posesión masiva, para concentrar los recursos en atender la situación económica del país. Añadió que el plan de gobierno, titulado “Juntos vamos a estar bien”, se enfoca en dos ejes centrales: empleo y seguridad, con énfasis en la generación de trabajo, el fortalecimiento del Estado de derecho y una estrategia integral contra la criminalidad y la migración forzada.

En materia internacional, confirmó que el próximo gobierno retomará las relaciones diplomáticas con Taiwán y revisará los vínculos con países que, a su juicio, fueron relegados por razones ideológicas durante la actual administración. Asimismo, rechazó que el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump haya influido en el resultado electoral y sostuvo que la decisión fue soberana del pueblo hondureño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este miércoles 24 de diciembre la proclamación de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo de Honduras, cerrando formalmente el proceso iniciado con las elecciones del pasado 30 de noviembre. De acuerdo con cifras oficiales, Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos, frente al 39,54 % alcanzado por Nasralla, con el 99,93 % de las actas escrutadas. La declaratoria se retrasó tras la revisión especial de 2.792 actas con inconsistencias, lo que prolongó la incertidumbre política por más de tres semanas.

Lea aquí: Salvador Nasralla no aceptó la declaración del CNE que dio el triunfo a Nasry Asfura en Honduras

Con este escenario, Asfura inicia la transición hacia la presidencia en un país polarizado y con altas expectativas, donde el principal desafío será convertir sus promesas de campaña en resultados concretos tras una elección marcada por la estrechez del resultado y las tensiones políticas.