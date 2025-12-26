Boyacá registra reducción del 50 % en homicidios y aumento de visitantes durante Navidad

Durante las festividades de Navidad, Boyacá evidenció una reducción del 50 % en los homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior, así como una disminución del 18 % en delitos como riñas y hurtos. Así lo confirmó el comandante del Departamento de Policía Boyacá, coronel Fredy Barbosa, quien resaltó el impacto de los consejos de seguridad y la coordinación interinstitucional.

“Se han realizado varios consejos de seguridad en cabeza de la doctora Alejandra Pico, secretaria de Gobierno, y desde el comando del departamento hemos articulado todos los esfuerzos y capacidades para evitar situaciones especiales en estas épocas de Navidad”, señaló el oficial.

De acuerdo con el balance entregado, durante el periodo se lograron cuatro capturas por homicidio y 20 capturas por violencia intrafamiliar.

Además, como parte de los controles preventivos, se incautaron más de 580 kilogramos de pólvora, en un trabajo coordinado con las alcaldías municipales. “El tema de la pólvora ha sido prioritario y hemos hecho un trabajo fuerte para prevenir tragedias”, indicó Barbosa.

Sobre un hecho aislado ocurrido en Sogamoso, donde una persona fue hallada sin vida en la madrugada del 25 de diciembre, el coronel explicó que ya se adelantan investigaciones.

“Tenemos cámaras y reportes de una motocicleta; junto con la Fiscalía y nuestra Policía Judicial estamos desarrollando toda la línea investigativa para dar resultados”, afirmó.

En materia de movilidad, las autoridades también reportaron un balance favorable.

“Hemos tenido una reducción frente al año anterior en siniestros, pero además un incremento en la llegada de vehículos al departamento, lo que demuestra que Boyacá se consolida como destino turístico”, sostuvo el comandante, al precisar que durante diciembre se han movilizado cerca de 1.490.000 vehículos por las vías departamentales.

Finalmente, el coronel Fredy Barbosa aseguró que los operativos continuarán durante el cierre de año. “No vamos a bajar la guardia. Seguimos con el Plan Navidad, trabajando con el Ejército Nacional y fortaleciendo la convivencia y la seguridad ciudadana. Boyacá es uno de los departamentos más seguros del país y las cifras así lo demuestran”, concluyó.