Concesión vial deberá devolver más de $117 mil millones por peajes en Cartagena

La concesión vial de la capital bolivarense, operadora del extinto peaje urbano, volvió a ser noticia recientemente con la decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, quien determinó que la empresa deberá devolver al distrito más de $113.737 millones, tras comprobarse el cumplimiento de la denominada TIR.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El despacho accedió a las pretensiones del mandatario Dumek Turbay, teniendo en cuenta que a través de una acción popular, invocó la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, en concordancia con un laudo arbitral que en 2023 le había dado la razón al Gobierno local.

En diálogo con Caracol Radio, Ángel Barreto, líder del Comité No Más Peajes, aseguró que este fallo ratifica una lucha ciudadana de muchos años, y que ya este recaudo adicional había sido denunciado por su organización en diferentes escenarios.

“Lo que viene ahora y solicitamos es que los recursos sean invertidos en las mismas vías, toda vez que nosotros advertimos que la capa asfáltica del corredor estaba en muy mal estado y por eso es que se han reparchado muchos tramos. Gracias a Dios el alcalde actual siguió con el tema pero lo que queremos es que esa plata se ejecute en obras”, manifestó Barreto.

Por su parte, la administración deberá precisar las obras en cuanto sea desembolsado el dinero.